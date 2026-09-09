Ranucci a Favignana, tra applausi e assenze istituzionali

È stata una presenza che non è passata inosservata quella di Sigfrido Ranucci a Favignana. Il giornalista, ospite dell’ex Stabilimento Florio per due appuntamenti programmati da tempo, è stato accolto da un pubblico numeroso e da lunghi applausi. Un incontro che si è svolto in un momento particolarmente delicato per il conduttore di “Report”, proprio nelle ore in cui si definiva la sua uscita dalla conduzione della trasmissione. Nel corso degli appuntamenti Ranucci ha naturalmente parlato anche della vicenda Rai, esprimendo il proprio punto di vista sulla decisione dell’azienda e criticando apertamente i vertici di viale Mazzini. Il giornalista ha sostenuto di essere stato al centro di un’azione politica finalizzata alla sua sostituzione, indicando nella destra e in una parte della stampa i principali protagonisti di quella che considera una campagna nei suoi confronti.

Parole che hanno suscitato reazioni diverse. Se da una parte il pubblico presente ha manifestato il proprio sostegno attraverso gli applausi, dall’altra sui social non sono mancate alcune critiche, soprattutto rispetto ai toni utilizzati e alla scelta di affrontare una vicenda così fortemente legata allo scontro politico nazionale nel corso di un appuntamento pubblico alle Egadi. A fare notizia, tuttavia, è stata anche la scarsa presenza degli amministratori locali. Le sedie riservate all’Amministrazione comunale sono infatti rimaste in gran parte vuote in entrambe le serate. Il sindaco Giuseppe Pagoto, pur trovandosi sull’isola, non ha partecipato agli incontri come era avvenuto in occasione di altri appuntamenti della stagione estiva, limitandosi a una presenza discreta dietro le quinte. Assenti anche quasi tutti gli assessori, con l’eccezione di Dafne Borgia, così come la presidente del Consiglio comunale e i consiglieri.

Non è dato sapere se si sia trattato semplicemente di una coincidenza, di impegni già programmati o di una scelta legata al particolare momento che accompagnava la presenza di Ranucci. Nessuna presa di posizione ufficiale dell’Amministrazione, infatti, sembra aver accompagnato le assenze. E proprio per questo, più che una certezza, rimane una curiosità che in queste ore circola tra gli abitanti delle isole. La vicenda, del resto, si inserisce in un confronto politico che va ben oltre i confini delle Egadi. Ranucci, nel corso dei suoi interventi, ha fatto riferimento anche ad alcuni esponenti della maggioranza di governo, tra cui il senatore Maurizio Gasparri, nome conosciuto anche a Marettimo, dove trascorre abitualmente periodi di vacanza.

Gasparri, commentando la decisione della Rai di affidare “Report” a nuovi conduttori, ha espresso solidarietà a Ranucci per l’attentato subito, ma ha anche difeso la scelta dell’azienda pubblica, sostenendo che siano stati valutati diversi elementi prima di arrivare alla sostituzione. Il senatore ha inoltre ribadito le proprie critiche nei confronti del giornalista e del modo in cui, a suo giudizio, è stata condotta negli anni la trasmissione. Posizioni distanti, dunque, che appartengono soprattutto al dibattito politico nazionale e che, quasi inevitabilmente, hanno finito per accompagnare anche la presenza di Ranucci alle Egadi. Favignana, intanto, ha fatto da sfondo a questa nuova pagina della vicenda. Il pubblico ha ascoltato, applaudito e, in alcuni casi, dissentito. La politica locale, invece, ha scelto una presenza molto più discreta.

Resta così una fotografia insolita di questi due appuntamenti: da una parte il giornalista al centro dell’attenzione e un pubblico partecipe, dall’altra le file riservate alle istituzioni in gran parte vuote. Un dettaglio che può essere letto in molti modi e sul quale, per ora, non ci sono interpretazioni ufficiali. Ma che racconta comunque un momento particolare per la comunità egadina, chiamata ancora una volta a confrontarsi con temi e protagonisti che vanno ben oltre i confini dell’arcipelago.