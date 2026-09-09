Il marsalese Francesco Di Paola conquista il Premio della critica “Lucio Dalla”

Un importante riconoscimento per la musica siciliana arriva da Roma e porta il nome di Francesco Di Paola, cantautore originario di Marsala e messinese d’adozione, che si è aggiudicato il Premio della critica “Lucio Dalla” nell’ultima edizione della manifestazione dedicata al celebre artista bolognese. Si tratta di un risultato particolarmente significativo: per la prima volta, infatti, il Premio della critica assegnato nell’ambito della rassegna viene conquistato da un musicista siciliano.

La giuria premia “Dimmi se ci stai oppure no”

A convincere all’unanimità la giuria romana è stata “Dimmi se ci stai oppure no”, brano estratto da “Nel Fiore dei miei D’anni”, il lavoro discografico pubblicato da Di Paola nel 2025. La canzone rappresenta uno dei brani più significativi dell’EP, che comprende cinque tracce e nel quale il cantautore mette insieme scrittura, poesia e ricerca musicale. Il riconoscimento assume quindi un valore ancora maggiore per un artista che ha scelto di costruire il proprio percorso senza inseguire necessariamente le logiche della velocità e del mercato, privilegiando invece la qualità della scrittura e dei tempi della composizione.

Le collaborazioni dietro il brano

“Dimmi se ci stai oppure no” nasce anche dalla collaborazione con due figure importanti della produzione musicale. La cura degli arrangiamenti è stata affidata al maestro Giovanni Puliafito, mentre la produzione del suono porta la firma del maestro Patrick Fisichella. Un lavoro di squadra che ha contribuito a dare forma al brano premiato dalla giuria romana e che conferma la dimensione musicale del progetto “Nel Fiore dei miei D’anni”.

Un riconoscimento che parla siciliano

Per Francesco Di Paola, marsalese di origine e da tempo legato a Messina, il Premio della critica “Lucio Dalla” rappresenta dunque una nuova tappa di un percorso artistico già segnato da importanti riconoscimenti. Un altro brano dell’EP, “Adios fantasia”, era stato infatti finalista al Premio De André, mentre “Dimmi se ci stai oppure no” aveva raggiunto la fase finale del Premio Dalla. La vittoria romana aggiunge ora un tassello particolarmente prestigioso alla sua esperienza: quella di essere il primo musicista siciliano a conquistare il Premio della critica della rassegna intitolata a Lucio Dalla. Un risultato che porta ancora una volta il nome di Marsala e della Sicilia nel panorama della canzone d’autore italiana.