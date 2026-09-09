Capitale Italiana del Mare 2027, Trapani invita associazioni ed enti a presentare idee e progetti

Il Comune di Trapani ha avviato il percorso di candidatura a Capitale italiana del Mare 2027, invitando associazioni, enti e organizzazioni del territorio a contribuire con idee e progettualità coerenti con le cinque direttrici strategiche del progetto “Trapani, la città generata dal mare”.

Le realtà interessate potranno formalizzare la propria adesione entro il 17 settembre 2026, inviando la scheda dedicata e partecipando alla costruzione condivisa del dossier di candidatura.

L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare il profondo e storico rapporto che lega Trapani al mare, quale elemento fondativo della sua identità, della sua economia, del suo patrimonio ambientale e culturale e delle prospettive di sviluppo future.

“La candidatura di Trapani al titolo di Capitale italiana del Mare 2027 – si legge nella proposta progettuale – rappresenta l’occasione per costruire un programma organico nel quale cultura, ambiente, ricerca, economia, infrastrutture, formazione e partecipazione convergano attorno al principale elemento identitario della città: il mare. L’obiettivo non è proporre un semplice calendario di eventi, ma utilizzare il 2027 come acceleratore di processi, progettualità e relazioni capaci di produrre effetti durevoli. Trapani intende presentarsi come una città che dal mare è stata generata e che nel mare continua a riconoscere una delle proprie più importanti possibilità di futuro”.

La candidatura sarà costruita come percorso aperto e partecipato, capace di valorizzare iniziative già esistenti e di promuovere nuove progettualità attraverso la collaborazione tra istituzioni, ricerca, sistema portuale, pesca, ambiente, cultura, turismo, scuole e comunità locali. Da qui l’avviso pubblico diramato nei giorni scorsi e presente sul sito istituzionale dell’ente.

Il progetto prevede cinque movimenti attraverso i quali raccontare le molteplici relazioni tra Trapani e il mare e costruire un programma culturale, scientifico, ambientale, educativo, sportivo e produttivo capace di lasciare un’eredità concreta oltre l’anno della candidatura: Il Mare approda (porto, navi, isole, turismo, commercio); Il Mare produce (sale, pesca, lavoro, maestranze); Il Mare genera (correnti, ecosistemi, biodiversità, ricerca, vita); Il Mare unisce (isole, territori, popoli, Mediterraneo); Il Mare semina (opere, idee, comunità, futuro).

Capitale italiana del Mare 2027 è un’iniziativa promossa dal Dipartimento per le Politiche del Mare della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le candidature di quest’anno verranno rese note dopo il termine della presentazione, fissato per il 30 settembre.

Per l’anno 2026 il riconoscimento è andato alla città di Ravenna, che ha prevalso su 54 città candidate. Per l’occasione, la località romagnola ha ricevuto la somma di un milione di euro per la realizzazione di iniziative dedicate alla promozione della cultura marittima nazionale, in coerenza con le strategie di sviluppo sostenibile e di tutela ambientale previste dal Piano del mare.