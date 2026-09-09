Marsala, per possesso di droga arrestato un 20enne in piazza Fiera a Strasatti

I Carabinieri della Stazione di Petrosino hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 20enne di nazionalità straniera per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La dinamica dell’arresto

L’uomo che si trovava in piazza Fiera a Strasatti, alla vista della pattuglia dei Carabinieri avvicinatasi a lui per un controllo, si è dato alla fuga prendendo dalle proprie tasche 20 involucri di cellophane e gettandole al fine di disfarsene. I militari dell’Arma sono riusciti però a raggiungerlo e bloccarlo recuperando gli involucri all’interno dei quali era contenuto stupefacente del tipo hashish del peso totale di circa 334 grammi, che veniva sottoposto a sequestro.

A seguito dell’udienza di convalida dell’arresto l’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.