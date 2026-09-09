Scuole marsalesi verso la ripartenza: scuolabus dal primo giorno, mensa a fine mese

L’inizio dell’anno scolastico 2026/2027 è ormai alle porte. Le notizie riguardanti un possibile slittamento dell’avvio delle attività didattiche a causa delle alte temperature di fine estate non hanno trovato riscontro. Di conseguenza si tornerà in classe martedì 15 settembre, come previsto dal calendario scolastico regionale.

Come di consueto, la ripartenza ripropone la necessità di programmare i servizi per gli studenti lilibetani, con particolare riguardo a mensa e scuolabus, che in un città territorio come Marsala hanno una funzione molto importante. A tal proposito, sul portale dell’istituzione Marsala Schola sono già state attivate da tempo le procedure per l’iscrizione degli alunni interessati. L’assessore alla pubblica amministrazione del Comune di Marsala, contattato dalla nostra redazione, fa sapere che il servizio scuolabus partirà fin dal primo giorno di scuola, ossia il 15 settembre. Per quanto riguarda la refezione scolastica (per cui le iscrizioni restano aperte fino al 31 ottobre), la data di inizio è invece programmata per il 29 settembre presso gli istituti che garantiscono il servizio mensa alla propria utenza.

Altro fronte delicato e importante è quello riguardante gli alunni che usufruiscono del servizio Asacom (Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione). In quest’ottica, è stato fissato un incontro con i genitori interessati, con l’obiettivo di favorire un confronto diretto sulle modalità di erogazione del servizio, sulle esigenze delle famiglie e sulle eventuali criticità. L’incontro si terrà giovedì 10 settembre, presso la Sala Conferenze del Complesso San Pietro, a partire dalle ore 18 e vedrà la partecipazione della sindaca Andreana Patti, dell’assessore alla pubblica istruzione Flavio Coppola e dell’assessora ai servizi sociali Anna Caliò.