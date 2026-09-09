Crollo a Mazara del Vallo, muore una donna

Dramma a Mazara del Vallo. Un’anziana è rimasta coinvolta nel crollo di una parte di uno stabile, perdendo la vita. Nella serata di ieri personale del Distaccamento di Mazara del Vallo è intervenuto per soccorrere una donna di 86 anni, in seguito al cedimento della soletta in cemento armato di un balcone in via Raffaele Castelli a Mazara del Vallo. All’arrivo dei vigili del fuoco la proprietaria dell’appartamento, che al momento del crollo era sul balcone, era già stata trasportata in ospedale dove dopo alcune ore è deceduta.

In via precauzionale viste le precarie condizioni statiche dell’edificio è stata emessa dal Comune un’ordinanza di sgombero per tre famiglie, che sono state trasferite presso una struttura a Mazara del Vallo a carico dell’ente.

Il Comune provvederà ad emettere ordinanza di divieto alle abitazioni fino a quando non saranno garantite le condizioni di sicurezza.