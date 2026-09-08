Tragedia a Favignana, muore dopo l’immersione il sommozzatore Marco De Falco

Tragedia questa mattina nelle acque di Favignana, dove ha perso la vita Marco De Falco, 62 anni, sommozzatore originario del Viterbese. L’uomo è stato colto da un malore subito dopo aver concluso un’immersione nelle acque delle Egadi. Secondo le prime informazioni, De Falco, esperto di immersioni, aveva appena terminato la risalita e si trovava già a bordo dell’imbarcazione quando ha accusato il malore. Immediata la richiesta di soccorso da parte delle persone che si trovavano con lui sul natante.

I soccorsi durante il rientro

Compresa la gravità della situazione, il gruppo ha trasferito il 62enne sul gommone del diving per raggiungere il più rapidamente possibile la terraferma. Durante la navigazione sono iniziate le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Al porto di Punta Longa, a Favignana, era già presente il personale del 118, intervenuto per prestare assistenza al sommozzatore e trasferirlo in codice rosso al presidio sanitario dell’isola.

Oltre un’ora di tentativi di rianimazione

I sanitari hanno proseguito a lungo le manovre per cercare di salvare la vita all’uomo. I tentativi di rianimazione sono andati avanti per oltre un’ora, ma purtroppo per De Falco non c’è stato nulla da fare. L’uomo è deceduto nonostante l’intervento dei soccorritori. Restano da chiarire le cause del malore che lo ha colpito al termine dell’immersione. La tragedia ha scosso la comunità dell’isola e il mondo della subacquea, ancora una volta confrontato con i rischi legati alle immersioni, anche quando vengono praticate da persone esperte.