Mazara piange Rosaria Gianquinto: muore dopo il crollo del balcone

Una tragedia ha sconvolto Mazara del Vallo. Rosaria Gianquinto, 86 anni, è morta in seguito al crollo improvviso della soletta in cemento del balcone della sua abitazione in via Raffaele Castelli, nel cuore del centro storico. L’anziana si trovava sul balcone al primo piano dello stabile quando la struttura ha ceduto, facendola precipitare da un’altezza di circa quattro metri. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo e la Polizia Municipale. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Abele Ajello” in gravissime condizioni, ma nella notte è deceduta a causa delle lesioni riportate nella caduta.

Immobile sotto verifica, area transennata

Dopo il crollo, i Vigili del Fuoco hanno effettuato un sopralluogo riscontrando condizioni statiche precarie dell’edificio. L’area è stata immediatamente transennata e interdetta al passaggio, mentre sono stati avviati gli accertamenti tecnici per verificare la sicurezza dello stabile. Il sindaco Salvatore Quinci ha spiegato che l’Amministrazione comunale è intervenuta tempestivamente per garantire la sicurezza dei residenti: “Si stanno mettendo in campo accertamenti per capire se l’immobile è staticamente sicuro e se può essere ancora abitato”. Le persone coinvolte nello sgombero sono state assistite dai servizi comunali e ospitate in strutture messe a disposizione dal Comune.

I dubbi sulle condizioni del balcone

Nelle prossime ore gli accertamenti dovranno chiarire le cause del cedimento. Alcuni residenti della zona hanno riferito di aver notato da tempo alcune lesioni e lineature sulla struttura, ma al momento non esistono conferme ufficiali che colleghino quei segnali al crollo. Resta da stabilire se vi fossero condizioni di degrado tali da rappresentare un pericolo e se eventuali criticità fossero state segnalate o sottoposte a verifiche tecniche. Nessuna causa ufficiale è stata finora indicata dagli organi competenti.

Indaga la Procura

La vicenda è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. Su delega della Procura, il comandante della Polizia Municipale Vincenzo Menfi ha effettuato un sopralluogo sul luogo della tragedia. L’obiettivo è ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo la zona resterà chiusa al pubblico in attesa delle decisioni che saranno assunte dall’Autorità giudiziaria.

Il cordoglio della città

La morte di Rosaria Gianquinto ha suscitato profonda commozione a Mazara del Vallo. I vicini la ricordano come una donna molto conosciuta e benvoluta nel quartiere. La tragedia ha colpito l’intera comunità, anche perché il crollo è avvenuto in una zona frequentata quotidianamente da residenti e turisti. Ora l’attenzione è rivolta agli accertamenti tecnici che dovranno chiarire se vi fossero segnali in grado di far presagire il cedimento del balcone e se tali eventuali criticità fossero state rilevate prima della tragedia che è costata la vita all’anziana mazarese.