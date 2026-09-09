“I Love You”, il graffio gentile di Sergio Lo Cicero. VIDEO

Il cantautore siciliano Sergio Lo Cicero entra a gamba tesa nel panorama musicale pop-rock italico con un nuovo brano. “I love you” si presenta con un videoclip animato, che ha la forza di racchiudere il senso di smarrimento e la dolcezza di un sentimento ancora vivo e destinato a scivolare tra i ricordi, a diventare passato, cassetto di fotografie, odori, sapori ancora troppo vivi per lasciarli andare. Perchè le distanze spesso assopiscono i sentimenti, fanno perdere il coraggio di provarci, tutto diventa complesso quando la razionalità valica i confini del cuore.

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Quello che resta però è “I Love You”, con tutte le caratteristiche della voce e della cifra musicale del cantautore di Sambuca di Sicilia, noto anche per la sua ‘militanza’ in alcune band in Provincia di Trapani: un pop punk d’antan che esordisce con un basso plettrato velatamente distorto ad ottavi in perfetto stile Blink 182, accompagnato da una sezione ritmica puntuale, su cui si adagia una chitarra elettrica rock che fa il ‘versetto’ un po’ funk nella strofa e un po’ beat nel ritornello, immediato e tutto da cantare. E poi c’è la voce del ‘nostro’, quel leggero graffio che imprime sulle onde sonore che giungono fino alle orecchie dell’ascoltatore con naturalezza, quasi come una brezza sulla pelle.

Quello che “I love you” ci consegna – un progetto che speriamo faccia da apripista a tanti altri lavori – è l’impronta di un cantautore gentile, uno di quelli che oggi sarebbe in controtendenza rispetto al mercato musicale del Belpaese, ma proprio per questo da recuperare e seguire con attenzione. Perchè Sergio Lo Cicero, senza snaturare la propria arte e la propria musica, è riuscito a costruire un lavoro autentico ma attuale, con un videoclip animato creato con uno strumento che ha bisogno di essere ben dosato ed equilibrato per non diventare manieristico o invasivo: l’Intelligenza Artificiale. Ed è indubbio che Lo Cicero ci sia riuscito.

Il brano è su Spotify e iTunes: https://distrokid.com/hyperfollow/sergiolocicero/i-love-you-2?ref=release.

Testo e Musica: Sergio Lo Cicero, Nicolò Randazzo, Federico Quartana

Prodotto da Federico Quartana per ©️Effe Music Records

Mix & Master: Dario Giuffrida

Batteria: Peppe Calà

Basso: Federico Quartana

Chitarre: Federico Quartana

Sax: Pietro Catalano

Programmazioni: Federico Quartana

Voce e cori: Sergio Lo Cicero

I LOVE YOU

La vita non è mai stata

Così vuota come quando

Tu mi hai detto: “Ne ho abbastanza

Dei tuoi guai, della distanza,

Del tuo sguardo

E di tutte quelle cose

Ripiegate nel cassetto,

Con lo sguardo dei tuoi occhi, i desideri,

Rancore nei tuoi baci”

Ma come il vento dell’estate

Come sabbia senza tempo

É già luglio e qui fa caldo

Ho acceso il clima

Per star sveglio

E aspetto ancora il tuo ritorno

Non ci vedremo più

Ma Mai piú

E mai più

Non ci vorremo più

E poi tu…

“I love you”

Ma partendo da Bologna

Ti sei voltata a salutare

Mentre dicevi: “Questa sindrome è normale!

Sì ti dovrò lasciare andare

Non mi potrò più liberare

Ho solo un gran bisogno serio di cambiare…”

Qui c’è il Mar Mediterraneo

E una camera nel cielo

Le tue mani sulla schiena

Una spiaggia dove andare a far l’amore

Ma da almeno da sei anni

Sto un po’ sveglio con il cane

Sul divano a non morire lui mi abbaia

Ma sarà tutto normale

Gli ho detto che è per stare bene

Ma non può mai immaginare

Che son stato anche rapito

Da una donna

E aspetto il suo ritorno da Bologna

Non ci vedremo più

Ma Mai piú

E mai più

Non ci vorremo più

E poi tu..

“I love you”