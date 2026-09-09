Il Prefetto di Caltanissetta in visita al Centro Operativo della Dia nisseno

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – Il Prefetto di Caltanissetta, Licia Donatella Messina, si è recata in visita presso il Centro Operativo della Dia di Caltanissetta dove è stata accolta dal Capo Centro, colonnello Stefano Gesuelli e dai funzionari presenti, insieme a una rappresentanza del personale. Il Prefetto di Caltanissetta, nel corso della visita è stata accompagnata dal Questore ed il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, nonché dal Vicario e dal Capo di Gabinetto della Prefettura.

Nel corso di un apposito briefing tenuto dal Capo Centro sono stati illustrati i compiti e l’organizzazione della DIA e le principali attività operative svolte negli ultimi anni, sottolineando, in particolare, il supporto dato dal Centro alle attività preventive antimafia svolte dalla Prefettura di Caltanissetta. Il Prefetto, nel prendere atto del lavoro quotidianamente svolto dalla DIA per la prevenzione e repressione delle sempre più complesse forme di criminalità organizzata ha espresso il più vivo compiacimento e ringraziamento alle donne ed agli uomini del Centro Operativo di Caltanissetta per l’attività svolta con grandissima professionalità e determinazione nel contrasto al crimine e per la fattiva collaborazione alla Prefettura nissena. Al termine dell’incontro, al Prefetto è stato donato un omaggio floreale.

– foto ufficio stampa Dia Caltanissetta –

(ITALPRESS).