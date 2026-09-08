Custonaci: abbandonano rifiuti, identificati grazie alle telecamere. VIDEO

Un episodio di abbandono illecito di rifiuti si è concluso in tempi rapidi con l’individuazione dei responsabili grazie alla collaborazione tra cittadini, Polizia Locale e sistema di videosorveglianza comunale. A renderlo noto è l’Amministrazione comunale di Custonaci, che ha evidenziato come una tempestiva segnalazione da parte di un cittadino abbia consentito agli agenti della Polizia Locale di avviare immediatamente gli accertamenti.

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Fondamentale si è rivelato il supporto delle telecamere installate sul territorio, che hanno permesso di identificare in breve tempo i trasgressori. L’episodio rappresenta un esempio concreto dell’efficacia della sinergia tra cittadinanza attiva e strumenti tecnologici nella tutela del decoro urbano e dell’ambiente. La rete di videosorveglianza comunale continua infatti a svolgere un ruolo importante nel contrasto ai comportamenti incivili e nel garantire il rispetto delle regole. Dall’Amministrazione arriva anche un richiamo al senso di responsabilità collettiva. “Custonaci è patrimonio di tutti“, sottolinea il Comune, ricordando come la cura del territorio e la tutela dell’ambiente siano obiettivi che richiedono l’impegno condiviso dell’intera comunità.

Infine, il Comune ha espresso il proprio ringraziamento al cittadino che ha effettuato la segnalazione per il senso civico dimostrato e alla Polizia Locale per la professionalità e il costante lavoro svolto a servizio della collettività. Un’azione che conferma l’attenzione dell’amministrazione nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti e nella difesa del decoro del territorio.