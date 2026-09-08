A San Vito parte la rassegna culturale “Memorial Enzo Battaglia”

Si terrà il 12 e 13 Settembre a San Vito Lo Capo la quarta edizione del “Memorial Enzo Battaglia“, una rassegna letteraria che ha la finalità di promuovere la cultura della lettura, valorizzando gli scrittori emergenti, soprattutto locali, con particolare attenzione alle tematiche contemporanee. Il memorial, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di San Vito Lo Capo, è un modo per ricordare e rendere onore alla figura del prof. Enzo Battaglia, scrittore, docente ed ex sindaco del paese.

Questo il programma