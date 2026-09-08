Al via i lavori sulla SP 16 di Custonaci: investimento da oltre 2 milioni

Sono iniziati in questi giorni i lavori di manutenzione straordinaria della Strada Provinciale 16, nel tratto compreso tra la via ex ASI e la Strada Statale 187, interamente ricadente nel territorio comunale di Custonaci. Un intervento atteso da tempo che punta a migliorare la sicurezza e la funzionalità di una delle arterie più importanti della zona. L’opera è finanziata dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità attraverso il Libero Consorzio Comunale di Trapani e prevede un investimento complessivo di 2 milioni e 180 mila euro, inclusi gli oneri per la sicurezza.

Gli interventi previsti

Il progetto comprende una serie di lavori di riqualificazione destinati a rinnovare profondamente l’infrastruttura stradale. In particolare sono previsti il rifacimento dei cordoli deteriorati, il nuovo manto stradale e delle banchine in calcestruzzo, la realizzazione di sottofondi e banchine in cemento armato e la sostituzione delle attuali barriere di sicurezza con nuove protezioni di tipo H1 e H2. Tra gli interventi programmati figurano inoltre la rimozione della vegetazione infestante, la sistemazione delle aree verdi, il risanamento dei muri di contenimento e delle spalle dei ponti, il rifacimento di murature in pietrame e copertine, oltre all’installazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale. Prevista anche la rimozione e il conferimento in discarica dei materiali deteriorati presenti lungo il percorso.

Un’arteria strategica per il territorio

L’avvio dei lavori rappresenta il risultato dell’attenzione e delle sollecitazioni portate avanti dall’Amministrazione comunale che, attraverso l’intervento dell’onorevole Giuseppe Bica, aveva più volte evidenziato la necessità di intervenire su questa importante infrastruttura. La SP 16 costituisce infatti una via di collegamento strategica per il territorio custonacese, caratterizzato dalla presenza di numerose attività e colture agricole che quotidianamente richiedono spostamenti di mezzi e operatori.

Più sicurezza e traffico più scorrevole

Una volta completata, la riqualificazione consentirà di migliorare le condizioni di sicurezza per automobilisti e mezzi agricoli, rendendo più agevole la circolazione e contribuendo ad alleggerire il traffico veicolare lungo il tratto interessato. L’intervento si inserisce nel più ampio percorso di miglioramento della rete viaria provinciale e rappresenta un investimento concreto per garantire infrastrutture più moderne, efficienti e funzionali a servizio dei cittadini, delle imprese agricole e dell’intero territorio della Città di Custonaci.