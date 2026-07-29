Presentata la nuova stagione del Marsala 1912: “Riportare la piazza su campi importanti”

È stata presentata lunedì, nel quartier generale del Marsala 1912, a Palazzo Halley, la stagione sportiva 2026/2027 della società azzurra. Una conferenza stampa che ha delineato ambizioni, progetti e novità del club, pronto ad affrontare il prossimo campionato di Eccellenza.

Nuova organizzazione e tante novità

Il presidente Angelo Casa ha illustrato le principali novità sul fronte: “Quest’anno avremo un’organizzazione commerciale diversa, attraverso il responsabile del Palermo Calcio, che ha seguito diverse squadre. L’obiettivo è mettere in sinergia diverse aziende del territorio, affinché ci diano una mano e collaborino con noi”. La prossima settimana partirà la campagna abbonamenti, mentre per le nuove divise è stata avviata la collaborazione con Erreà Sport. La prima e la seconda maglia saranno ispirate ai simboli della città e ai colori del tramonto sulle saline. Tra circa due settimane sarà inoltre attivo lo store online ufficiale della società. Sul settore giovanile la gestione sarà affidata a Di Maggio.

Giannusa: “Questa piazza ha bisogno di palcoscenici diversi”

A guidare la squadra sarà Vincenzo Giannusa, che torna sulla panchina azzurra. “Sono onorato di tornare in questa piazza, a prescindere dai risultati sportivi e dalle problematiche vissute in passato. Sono stato bene in questo posto, qui mi sono fatto conoscere come allenatore e sento un grande senso di responsabilità”. Il tecnico non nasconde le ambizioni: “La società è ambiziosa e vuole raggiungere obiettivi importanti. Il campionato di Eccellenza sarà difficile. Non saremo gli unici a voler stare nella parte alta della classifica, ma stiamo costruendo una squadra competitiva. Ci saranno anche momenti difficili e dovremo essere tutti uniti, un blocco unico che vada nella stessa direzione. Questa piazza ha bisogno di stare su palcoscenici diversi”. La rosa è ancora in costruzione. “Abbiamo lasciato alcune caselle per inserire delle occasioni – ha spiegato Giannusa – l’ultima è stata quella del ritorno di Prezzabile. Dobbiamo completare il reparto difensivo e puntellare centrocampo e attacco”. Ancora da definire anche il nuovo capitano dopo l’addio al calcio giocato di Genesio: “Ho già un’idea, ma la comunicherò prima alla squadra al completo”. Sul piano tattico, Giannusa immagina una formazione offensiva, ma capace di sacrificarsi. “Dobbiamo fare un lavoro completo, anche in fase difensiva. Ci deve essere tanta corsa, perché in questi campionati la tecnica da sola non basta. Dobbiamo essere una squadra di qualità, ma con una mentalità da operaio, perché troveremo anche campi difficili”.

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La nuova squadra secondo Schio e Balistreri

A parlare della costruzione della squadra è stato anche il direttore sportivo Antonio Schio. “Sono 45 anni che a Marsala vivo le sorti della compagine azzurra. Mai come adesso la società può creare un trend importante e sono orgoglioso di essere parte integrante di questo progetto. Questo, però, non significa che faremo del campionato un sol boccone, perché ci sono altre componenti, non soltanto tecniche, da considerare”. Il responsabile dell’area tecnica Pietro Balistreri ha raccontato il suo legame con la piazza: “Il mio sogno era chiudere a Marsala e quest’anno sono stato ripagato”. Balistreri, che ha iniziato il suo percorso nel Palermo in Serie A, ha quindi fatto il punto sulla rosa: “Guadalupo è il nuovo arrivo, il miglior attacco della scorsa stagione. Abbiamo una squadra di qualità. Abbiamo chiuso per due terzini destri e un Under, ci manca ancora poco per completare la squadra. L’obiettivo è costruire una squadra con uomini forti, capace di lottare sull’1-1”. Tra le squadre indicate come più attrezzate ci sono Partinico, Sancataldese, Agragas e Montelepre, ma l’invito è a non sottovalutare nessuno.

Allenamenti al via e occhi puntati sul Municipale

Gli allenamenti della squadra sono iniziati lunedì al Municipale e sono proseguiti allo Stadio di Petrosino. Proprio ieri si è svolto un incontro al Comune di Marsala sul futuro dello Stadio Municipale e sull’affidamento della struttura, un tema centrale per il progetto sportivo della società e per il rapporto con la città.