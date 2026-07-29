Marsala: folti canneti e scarsa visibilità vicino al passaggio a livello

C’è un grosso pericolo nelle vicinanze del passaggio a livello di contrada Giunchi. Nella strada che collega la via Pupo in contrada Addolorata al litorale dello Stagnone, foltissimi canneti sia sulla destra che sulla sinistra stanno invadendo la carreggiata e c’è scarsissima visibilità. Gli altri anni chi di dovere li ha tagliati dopo alcune segnalazioni, ma adesso la situazione sembra peggiorata. A chi spetta ripulire? A privati? Al Comune? Questo è da vedere. Ma il pericolo per l’incolumità di persone e mezzi è evidente anche dalle immagini.