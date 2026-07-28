Grave incidente in moto, morto un 25enne alcamese

E’ Alex Dara, il giovane 25enne che ha perso la vita in un fatale incidente sulla Strada Statale 113 mentre viaggiava in direzione Alcamo a bordo del suo scooter. Alex era proprio di Alcamo, probabilmente stava tornando in città. Intorno all’1.30 di notte, all’altezza dello svincolo per contrada Sasi, Alex avrebbe perso improvvisamente il controllo della propria moto andando a schiantarti violentemente contro il guardrail. L’intervento del 118 non è stato sufficiente a salvargli la vita. Sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale per capire la dinamica dell’incidente. Lutto in città appresa la notizia.