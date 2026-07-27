Stadio e affidamento, primi incontri tra il Marsala 1912 e il Comune

Questa mattina è stata presentata in conferenza stampa la nuova stagione 2026/2027 del Marsala 1912 a Palazzo Halley, ufficialmente il quartiere generale azzurro. Tanta carne sul fuoco per la ‘prima’ in vista dell’avvio agonistico per la società cara al Presidente Angelo Casa, che ha chiamato a raccolta la stampa ma anche la dirigenza e il neo Mister Vincenzo Giannusa per parlare di presente e futuro. Non solo prettamente sportivo, ma anche strutturale. E su quest’ultimo punto qui ci soffermeremo. Perchè qualcosa si muove a Capo Boeo. L’impiantistica sportiva a Marsala è da sempre una nota dolente. Gli impianti nelle contrade che necessitano di continua manutenzione, lucchetti tranciati e inagibilità, piscina comunale ancora non completata…

Il punto sullo Stadio Municipale

Ma in questa sede al Marsala 1912 preme la situazione dello Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” per il quale l’attuale Amministrazione ha rinnovato la gestione per un’altra stagione assieme alla Virtus Femminile. Casa lo dice chiaramente: “Domani abbiamo appuntamento al Comune con la sindaca Andreana Patti, l’assessore allo Sport e i dirigenti per avere risposte specifiche. Al momento c’è poco da svelare. La passata Amministrazione comunale era favorevole ad un affidamento pluriennale dello Stadio, oggi la nuova ci dà la stessa disponibilità. Sì da parte della maggioranza e sì da parte dell’opposizione…”. Poi il Presidente entra più nel dettaglio: “Il mio sogno è avere un’arena al Municipale, stiamo valutando una curva in stile Stadio Provinciale. L’attuale curva è inagibile attualmente per problemi tecnici che si possono superare, speriamo entro l’anno. Stiamo lavorando anche per migliorare il manto erboso. Quando piove è difficilmente praticabile”.

A Petrosino continua la collaborazione

Lo scorso anno, il Comune di Petrosino diede in concessione il proprio Stadio comunale, a seguito di Avviso pubblico, per 5 anni, al Marsala Calcio: “L’investimento a Petrosino pone una riflessione sulla tempistica e la conseguente attuazione, in quanto su richiesta dell’Amministrazione comunale c’è la possibilità di avere anche altre strutture disponibili in città”.

Sport e passione

Poi Casa guarda alla passata stagione e parla ai tifosi: “Lo scorso anno la gara contro il Licata mi ha colpito molto, sono rimasto deluso per come sia andata, ho visto tante famiglie e bimbi che andavano via prima, piangendo. Io forse sono un presidente atipico, sono per lo sport e l’aggregazione, ho in mente un progetto sullo Stadio che però non dipende solo da me. Spero in un’affluenza di tifosi più ampia e a prescindere dalla tv, le dirette sono un regalo che la società fa alla tifoseria soprattutto per le trasferte ma altresì per le partite interne. I tifosi mi danno la spinta per continuare questa passione, mi danno una linfa incredibile”.