Marsala: il cartello per Peppino Impastato sta crollando…

Nonostante il vento non cade perchè legato al marciapiede in maniera del tutto fortuita, probabilmente con l’aiuto di chi ha cercato di voler porvi rimedio. Ma questo non basta. In zona Mergellina, in Piazza Peppino Impastato, il cartellone con il nome del giornalista ed attivista antimafia di Cinisi sta per cadere. E’ abbattuto da un lato e ci manca poco. La Piazza è peraltro sempre poco illuminata, benchè di recente sia stata ripulita dalle erbacce. Ma questo non basta e si spera che il cartello possa essere sistemato.