Erice, Peralta blinda l’operato dell’amministrazione Toscano: “Risultati concreti”

Un intervento netto, a difesa dell’operato dell’amministrazione guidata dal sindaco Daniela Toscano e dell’intera macchina comunale. È quello pronunciato in Consiglio comunale dal consigliere Carmelo Peralta, capogruppo di Moderati per Erice, nel corso della seduta dedicata alla relazione annuale del primo cittadino.

“Ho voluto prendere la parola – ha dichiarato Peralta – perché ritengo che la relazione del sindaco abbia restituito il quadro di un’attività amministrativa intensa e concreta. Nella frenesia della quotidianità si rischia di perdere di vista il lavoro svolto, mentre ripercorrere tutte le iniziative avviate e concluse in questi anni ci permette di comprendere quanto sia stato fatto per la città”.

Il capogruppo dei Moderati ha espresso il pieno sostegno all’azione amministrativa, sottolineando come i risultati illustrati siano il frutto di un lavoro corale. “A nome del mio gruppo desidero ringraziare il sindaco, la giunta, ma soprattutto i dirigenti, gli uffici e tutto il personale comunale. Noi consiglieri viviamo quotidianamente il rapporto con la struttura amministrativa e conosciamo bene le difficoltà con cui è costretta a operare, a partire dalla cronica carenza di organico. Nonostante questo, il personale continua a garantire professionalità, competenza e spirito di servizio”.

Peralta ha evidenziato come il contributo dei dipendenti comunali sia stato determinante nel raggiungimento degli obiettivi dell’amministrazione. “Se oggi possiamo raccontare una stagione amministrativa ricca di interventi e risultati, è anche grazie al loro impegno. È giusto riconoscerne pubblicamente il valore”.

Nel suo intervento non è mancato un richiamo al contesto economico in cui operano gli enti locali. “Sappiamo tutti che c’è ancora tanto da fare, ma dobbiamo anche fare i conti con una realtà sempre più complessa, tra minori risorse e costi in costante aumento. Proprio per questo credo sia doveroso valorizzare ciò che è stato realizzato, senza perdere di vista il lavoro che resta da portare avanti”.

Il consigliere ha infine rivolto un augurio agli uffici comunali affinché possano proseguire con lo stesso impegno dimostrato finora, ribadendo la piena fiducia del gruppo Moderati per Erice nel percorso intrapreso dall’amministrazione Toscano.