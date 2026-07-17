Marsala: stop alla somministrazione di alcolici nelle ore notturne, scatta l’ordinanza

Sull’albo pretorio comunale è stata pubblicata una nuova ordinanza del Comune di Marsala relativamente alla somministrazione di alcolici nelle ore notturne. Con effetto immediato, in tutto il territorio comunale, dalle 23 di ogni giorno fino alle 6 della mattinata successiva, è vietata la vendita e la somministrazione – sia in forma fissa che itinerante -, nonché la detenzione ed il consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, anche se dispensate da distributori automatici. Il divieto non si applica all’interno dei locali e degli spazi pubblici legittimamente occupati dagli esercizi autorizzati di pubblica somministrazione.

L’ordinanza è stata adottata con l’obiettivo di prevenire episodi di violenza derivanti dalla somministrazione di bevande alcoliche, a salvaguardia della salute pubblica e dell’ordine pubblico, nonché del decoro urbano, considerando il malcostume molto frequente di tanti avventori che abbandonano bottiglie e lattine per strada. L’atto, sottoscritto dalla sindaca Andreana Patti e dal comandante della Polizia Municipale Giuseppe D’Alessandro, sarà in vigore fino al 30 ottobre.

L’inossevanza delle limitazioni e di tali divieti comporta l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti: per le bevande non alcoliche in vetro e lattine sono previste sanzioni pecuniarie da 25 a 500 euro, per le bevande alcoliche sono previste sanzioni pecuniarie da 500 a 5000 euro.