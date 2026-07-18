Marsala, un defibrillatore al Santuario del Santo Padre in ricordo di Girolamo Amato￼￼

Un gesto concreto di solidarietà quello della famiglia Amato per il versante periferico sud della città di Marsala. Oggi, sabato 18 luglio, alle ore 19, durante la celebrazione eucaristica presieduta da don Vincenzo Greco, sarà consegnato al Santuario di Santo Padre delle Perriere un defibrillatore semiautomatico esterno DAE acquistato in memoria di Girolamo “Mummino” Amato, a un anno dalla sua scomparsa. L’iniziativa è stata promossa dalla moglie Enza, dai figli Peppe ed Enzo e dai nipoti Dario, Valerio, Graziana e Federica, insieme ad amici, parenti e a tutte le persone che, con le proprie donazioni, hanno permesso di raggiungere l’importante obiettivo.

La famiglia ha scelto di ricordare Mummino con un dono utile e duraturo, destinato a un luogo di fede frequentato ogni settimana da tantissime persone, provenienti non soltanto da Marsala ma anche dai comuni vicini.Fondamentale il supporto del Rotary Club Marsala, che ha inserito la donazione nel progetto “Marsala Città Cardioprotetta”. Il nuovo DAE sarà geolocalizzato e aggiunto alla rete dei defibrillatori monitorati sul territorio; saranno inoltre organizzati i corsi necessari per formare le persone che potranno utilizzarlo in caso di emergenza.La famiglia Amato rivolge un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta e invita la cittadinanza a partecipare a questo significativo momento di condivisione.