Lido abusivo a Castellammare, blitz dell’ufficio marittimo

Nell’ambito dell’Operazione Mare e Laghi Sicuri 2026, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Castellammare del Golfo, sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Trapani, ha svolto un mirato intervento di controllo sul demanio marittimo in località Cala Bianca nel Comune di Castellammare del Golfo, finalizzato al contrasto delle occupazioni abusive di aree di demanio marittimo.

A seguito di alcune segnalazioni pervenute nei giorni scorsi al Comando della Capitaneria di porto di Trapani, infatti, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo ha effettuato una specifica attività di vigilanza lungo il litorale castellammarese, accertando la presenza di ombrelloni, lettini, sedie e altre attrezzature posizionate sul demanio marittimo senza alcuna autorizzazione. Tali condotte risultavano in violazione delle norme del Codice della Navigazione e delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dall’Autorità Ma-rittima.Gli accertatori hanno proceduto al sequestro delle attrezzature, che occupavano una porzione di demanio marittimo pari a circa 75 metri quadrati, e alla denuncia all’Autorità giudiziaria di una persona del luogo per occupazione abusiva di demanio ai sensi dell’articolo 1161 del Codice della Navigazione.

L’intervento si inserisce nelle attività di prevenzione e contrasto, condotte nel Compartimento Marittimo di Trapani, contro il fenomeno dell’occupazione irregolare del demanio marittimo, pratica che limita la libera fruizione delle spiagge e/o di aree demaniali marit-time.

La Guardia Costiera conferma che i controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, anche mediante pattuglie dedicate nelle fasce orarie di maggiore affluenza, al fine di garantire il rispetto delle norme e la tutela della libera balneazione.