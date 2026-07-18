Marsala: ennesimo incendio nella zona industriale VIDEO

L’ennesimo incendio si è verificato, ieri sera, nella zona industriale di Marsala (in contrada San Silvestro). Come, purtroppo, accade ogni anno, l’incremento delle temperature durante la stagione estiva si associa a una crescente frequenza di roghi nella periferia lilibetana, spesso legati a una matrice dolosa. Nel caso in questione, le fiamme sono divampate all’interno di un capannone industriale, sviluppando una coltre di fumo rimasta che si è propagata anche nelle contrade limitrofe, rendendo per un po’ l’aria irrespirabile per i residenti della zona. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di domare l’incendio e rimettere in sicurezza l’area.

La giornata odierna, peraltro, è caratterizzata dall’allerta rossa per incendi e ondate di calore anche in provincia di Trapani. La Protezione Civile Regionale raccomanda prudenza negli spostamenti e nell’esposizione al sole, soprattutto per quanto riguarda le fasce della popolazione più a rischio.

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