Egadi, continua l’estenuante attesa sotto il sole al porto di Trapani

Disagi e proteste questa mattina al porto di Trapani, dove i passeggeri diretti a Favignana hanno dovuto attendere per oltre un’ora sotto il sole prima di poter salire a bordo. A raccontare quanto accaduto è Daniele Bianucci, che ha affidato il proprio sfogo a una segnalazione pubblica. Qualche giorno fa era intervenuta anche la politica egadina a segnalare la problematica. Secondo il suo racconto, la partenza dell’aliscafo era prevista per le 9.30. Già prima delle 9, però, i viaggiatori sarebbero stati fatti mettere in fila, separati tra chi aveva bagagli e chi ne era sprovvisto, rimanendo esposti al sole con temperature superiori ai 30 gradi. La situazione si sarebbe protratta per oltre un’ora, senza che venissero fornite spiegazioni ai passeggeri.

Tra i presenti, riferisce Bianucci, vi erano anche anziani e bambini in evidente difficoltà a causa del caldo. Lo stesso passeggero afferma di aver contattato telefonicamente la polizia municipale per segnalare quanto stava accadendo, senza che vi fosse alcun intervento. Solo intorno alle 10, dopo le proteste dei viaggiatori, il personale avrebbe comunicato che il ritardo era dovuto a un problema tecnico dell’imbarcazione. La partenza è infine avvenuta poco prima delle 10.30 grazie all’impiego di un mezzo sostitutivo. Nella sua testimonianza, Bianucci precisa di comprendere come un guasto possa verificarsi, ma critica duramente la gestione dell’emergenza e, soprattutto, la mancanza di informazioni e di assistenza ai passeggeri durante l’attesa. “Un guasto ci sta; non però il modo in cui siamo stati considerati», scrive, definendo l’episodio «una cattiva accoglienza da parte della città di Trapani» e un’esperienza «assolutamente da non ripetere”. Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali da parte di Liberty Lines sulla vicenda.