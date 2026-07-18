Il mare trapanese? Critici tre punti vicino foci e scarichi

Il mare della provincia di Trapani supera l’esame di Goletta Verde 2026. O almeno in generale. I campionamenti effettuati lungo il litorale trapanese sono risultati tutti entro i limiti di legge, confermando un buono stato di salute delle acque monitorate, in controtendenza rispetto al quadro regionale che continua a evidenziare criticità legate soprattutto alla depurazione. L’indagine, condotta da Legambiente nell’ambito della storica campagna Goletta Verde, ha analizzato numerosi punti lungo le coste siciliane, concentrando i controlli in particolare in prossimità di foci di fiumi, torrenti e canali, aree considerate più esposte all’inquinamento microbiologico.

In provincia di Trapani e in Sicilia

Nel trapanese i risultati sono stati positivi: i punti sottoposti a monitoraggio non hanno fatto registrare superamenti dei limiti previsti dalla normativa, confermando una qualità delle acque favorevole nei siti controllati. Diversa, invece, la situazione nel resto della Sicilia. A livello regionale, infatti, circa il 44% dei campioni analizzati è risultato oltre i limiti di legge, con le maggiori criticità riscontrate soprattutto in corrispondenza degli sbocchi di corsi d’acqua e degli scarichi, dove persistono problemi riconducibili all’insufficiente depurazione delle acque reflue. Nel corso della campagna sono stati monitorati anche altri tratti di costa nelle province di Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa e Agrigento, con risultati differenti a seconda delle aree esaminate e con diverse situazioni di inquinamento microbiologico rilevate soprattutto nelle foci.

Secondo Legambiente, i dati confermano come il principale nodo da affrontare resti quello del sistema di depurazione, ancora carente in diverse zone dell’Isola. L’associazione ambientalista ribadisce la necessità di accelerare gli interventi sulle reti fognarie e sugli impianti di trattamento delle acque, affinché la qualità del mare possa migliorare in maniera uniforme su tutto il territorio siciliano. Per il mare trapanese, invece, il monitoraggio rappresenta un segnale incoraggiante, soprattutto nel pieno della stagione balneare, confermando la buona qualità delle acque nei punti oggetto delle analisi effettuate da Goletta Verde.

Le criticità

Sono infatti 4 i punti in Provincia di Trapani prelevati tutti a mare. Il punto alla spiaggia vicino ex tonnara a San Cusumano – Erice è però risultato entro i limiti, mentre punti oltre i limiti sono stati la spiaggia sul lungomare Dante Alighieri presso il pennello di fronte all’isola ecologica a Trapani, il mare presso lo scarico del depuratore a Marinella di Selinunte a Castelvetrano ed il mare presso la foce del fiume Delia a Mazara del Vallo.