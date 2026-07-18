Marsala, approvata la “Rottamazione-quinquies”: cambia per i contribuenti

Il Consiglio comunale di Marsala ha dato il via libera all’adesione del Comune alla cosiddetta “Rottamazione-quinquies”, il provvedimento che consentirà di definire in maniera agevolata le pendenze affidate all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Già altri comuni trapanesi si sono allineati, mancava Marsala a causa della campagna elettorale che ha impegnato consiglieri, candidati e Amministrazione alle ultime elezioni di maggio. La decisione è stata assunta nel corso della seduta di Palazzo VII Aprile, presieduta da Giovanni Maniscalco, alla presenza di 19 consiglieri. La misura riguarda i carichi affidati dal Comune all’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Sarà poi l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a comunicare ai contribuenti modalità, termini e procedure per aderire alla definizione agevolata e regolarizzare la propria posizione. Enzo Sturiano tiene banco tra le fila dell’opposizione, a cui la maggioranza risponde per le rime con Gesone, Di Pietra, Meo, ecc. Momento botta e risposta tra Massimo Grillo sul famoso ‘tesoretto’ ereditato dall’attuale Amministrazione (vicenda chiarita QUI) e l’assessore Daniele Nuccio.

La seduta si è aperta con un momento di raccoglimento dedicato alla memoria della giudice Annalisa Amato e del dipendente comunale Filippo Pavia, in servizio presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE). A ricordare la magistrata è stato il consigliere Piero Cavasino, mentre l’Aula ha osservato un minuto di silenzio per entrambe le persone scomparse. Successivamente i lavori sono proseguiti con l’esame del Rendiconto di gestione 2025, uno dei principali documenti contabili dell’ente. Il dibattito non si è concluso e riprenderà nella prossima seduta del Consiglio comunale, già convocata per giovedì 23 luglio alle ore 11. L’approvazione dell’adesione alla “Rottamazione-quinquies” rappresenta il provvedimento più significativo della seduta, aprendo la strada alla possibilità di definire in forma agevolata le posizioni debitorie rientranti nei termini previsti dalla normativa.