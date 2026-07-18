Nuovi donatori all’Avis di Marsala: si candidano otto ospiti della SAI Minori

Un’altra bella giornata all’Avis di Marsala. Nella nuova sede di Largo Padre Elia si sono candidati a diventare donatori 8 ospiti della SAI Minori Marsala – Cooperativa Sanitaria Delfino. Sono giovani che, raggiunta la maggiore età, hanno potuto effettuare il test (un semplice prelievo di sangue) che consentirà loro di acquisire l’idoneità a donare. Accolti dal presidente Luciano Rosas, i candidati erano accompagnati dal personale della Cooperativa: Tommasa Genna (coordinatrice), Marica Giacalone (educatrice) e Rosa Genna (operatrice all’integrazione).

A conclusione dell’incontro, la SAI ha ringraziato l’Avis con una nota in cui, tra l’altro, scrive: “Ci sono esperienze che lasciano un segno perché ricordano che la solidarietà è un linguaggio universale, capace di unire persone, culture e storie diverse. La giornata trascorsa presso l’AVIS Marsala è stata molto più di una semplice candidatura alla donazione del sangue: è stata un’occasione per trasmettere ai nostri ragazzi il valore del dono, della responsabilità e dell’impegno verso la comunità. Desideriamo esprimere la nostra più sincera gratitudine al Presidente e a tutti i volontari dell’AVIS per l’accoglienza che ci hanno riservato. Fin dal nostro arrivo abbiamo percepito non solo professionalità e organizzazione, ma soprattutto una straordinaria umanità: la capacità di far sentire ogni persona accolta, ascoltata e parte di una grande famiglia che ogni giorno sceglie di mettere al centro la vita degli altri. Perché donare non significa soltanto offrire una parte di sé, ma scegliere di prendersi cura della vita di qualcuno che, forse, non conosceremo mai. Ed è proprio questa la forma più autentica di altruismo”.

Intanto, domani – domenica 19 luglio – l’Avis aderisce alla giornata di donazione dedicata a Paolo Borsellino e alle Vittime della Strage di via D’Amelio. La sede di Largo Padre Elia sarà operativa dalle ore 8 alle 11:30.