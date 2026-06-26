Marsala, si insedia il Consiglio. Patti: “La Giunta? Prima emergenze, lavoriamo bene”. VIDEO

Si è insediato ieri il Consiglio comunale di Marsala dove, oltre al giuramento dei consiglieri comunali e a quello della sindaca Andreana Patti, ha visto l’elezione dell’Ufficio di Presidenza. Giovanni Maniscalco è risultato il più votato nel ruolo di Presidente dell’Aula, il vice sarà Piero Cavasino e il terzo componente Flavia Sammartano. Felice del risultato ottenuto la Patti, vera protagonista della prima seduta del nuovo Consesso Civico: ha dato la guida alla sua maggioranza che ha seguito fedele le indicazioni. “Maniscalco e Cavasino sono le figure giuste per guidare il nuovo Consiglio, perchè figure di grande passione politica. Sarà un’Aula che sono sicura lavorerà bene per la città e farà grandi cose” dice fiduciosa la prima cittadina. E sul completamento della Giunta: “Innanzitutto ci sono le emergenze da affrontare, la squadra sta lavorando bene e credo che avremmo modo di completarla”. Ma pare non sia al momento prioritario.

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