A Castellammare tre giorni di “Cu Tia Fest”, la festa dei popoli

Da oggi al 23 luglio, a Castellammare del Golfo si tiene la quarta edizione di “Cu Tia Fest – Festa della gratitudine e dell’amicizia tra i popoli“, una manifestazione che negli anni è diventata un punto di riferimento per il confronto tra associazioni, istituzioni e cittadini, promuovendo i valori della solidarietà e dell’inclusione. L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale di Castellammare del Golfo guidata dal sindaco Giuseppe Fausto, coinvolgerà per tre giorni, in piazza Petrolo, realtà del terzo settore provenienti da diverse regioni d’Italia con incontri, laboratori, testimonianze, spettacoli, momenti di riflessione, musica, sport e attività dedicate alle famiglie.

Il programma

Il festival prenderà il via martedì 21 luglio, alle ore 17.15, nella sala congressi dell’Hotel Al Madarig con l’evento inaugurale “Mi sembrate come un grande cantiere – Un’amicizia all’opera“, un talk dedicato alle reti nazionali della promozione sociale e del volontariato. All’incontro parteciperanno le reti nazionali Santa Caterina da Siena, Federazione Centri di Solidarietà, Federazione P.G. Frassati e Ce.S.Vo.P. Palermo, insieme ad associazioni ed enti pubblici del territorio. Porteranno il loro contributo il sindaco Giuseppe Fausto, l’assessore ai Servizi Sociali Giovanni Todaro, Giuditta Petrillo e Rossella D’Angelo del Ce.S.Vo.P. Palermo, Antonino Stilo di Espero APS Reggio Calabria, Enrico Tiozzo Bon della Federazione Centri di Solidarietà di Ferrara, Emilio Romano di Piazza dei Mestieri Catania, Giovanni Pellei dell’Opera Chesterton di San Benedetto del Tronto e Riccardo Currò dell’associazione Hic et Nunc di Messina. Modererà l’incontro Diego Lo Porto, del Centro di Solidarietà Castellammare APS.

L’inaugurazione e le tre giornate

La giornata inaugurale proseguirà con l’apertura della mostra “Per educare un bambino ci vuole una cattedrale – Le scuole provvisorie della Sagrada Familia”, curata da Lorenzo Belli. A seguire, alle ore 20, lo spettacolo teatrale “La Gratitudine”, interpretato dai ragazzi dell’associazione Insieme si può, quindi durante un momento conviviale dal tema “Lavorare con gusto“, alcuni giovani racconteranno l’esperienza di Piazza dei Mestieri di Catania, infine la serata in piazza si concluderà con una presentazione fatta dagiovani volontari delle reti nazionali sul tema “Successo, vittoria e sconfitte: quid animo satis?”con storie di personaggi dello sport e dello spettacolo.A conclusione 4° “Confraternita’s cup Mercoledì 22 luglio il programma inizierà con la messa nella chiesa Madre e poi alternerà momenti spirituali, culturali e artistici, la visita guidata alla mostra, la presentazione dei libri Davide di Gerusalemme di Louis de Wohl e La valle dell’Eden di John Steinbeck, un momento commemorativo dedicato a Peppe Lenzo e Rocco Minore e, alle 21:45, l’incontro “La vita, il cantiere dell’eterno”, che vedrà protagonisti il pianista e compositore italo-brasiliano Marcelo Cesena e il campione di basket Giovanni Vildera, in un dialogo tra musica e sport. La giornata conclusiva, giovedì 23 luglio, sarà dedicata alle famiglie e ai bambini con laboratori, animazione, giochi, la presentazione del Centro Estivo 2026 e dello spettacolo “Vorrei essere un bambino vero – Le nuove avventure di Pinocchio”, oltre allo spettacolo di magia e ventriloquia del Mago Max e le mascotte Disney.

Concerto del pianista Cesena

A chiudere la quarta edizione del festival sarà, alle ore 21.45 in piazza Petrolo, il concerto “Da Hollywood a Cinecittà” del pianista e compositore italo-brasiliano Marcelo Cesena. Il musicista accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso alcune delle colonne sonore più amate della storia del cinema, da Charlie Chaplin a Il Mago di Oz, da Forrest Gump a Il favoloso mondo di Amélie, fino ai capolavori italiani firmati da Nicola Piovani, Luis Bacalov ed Ennio Morricone. Un itinerario musicale che attraversa epoche e culture diverse, dimostrando come la musica sia un linguaggio universale capace di unire persone provenienti da ogni parte del mondo e di custodire il significato di tre giornate dedicate all’incontro, alla gratitudine e all’amicizia. L’ingresso è libero.

Finali della Confraternita’s Cup

A conclusione di ognuna delle tre le giornate si svolgeranno anche le finali della Confraternita’s Cup”, torneo di calcio a 5 al club Olimpia ed ulteriore occasione di incontro e condivisione tra i giovani partecipanti. “Cu Tia Fest” si conferma così un laboratorio di relazioni, capace di mettere in rete esperienze provenienti da tutta Italia e di trasformare Castellammare del Golfo in un luogo di dialogo, partecipazione e amicizia tra i popoli, valorizzando il ruolo del volontariato e dell’associazionismo nella costruzione di una comunità sempre più inclusiva.