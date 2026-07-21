Nuova governance tra i Geometri di Trapani: Gammicchia eletto presidente

Si apre una nuova fase per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Trapani. A seguito delle consultazioni elettorali, sono stati rinnovati gli organi di governo dell’Ente, con l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo chiamato ad affrontare le trasformazioni della professione e le sfide che interessano il territorio. Alla presidenza è stato eletto il Dott. Geom. Francesco Gammicchia, affiancato dal Segretario Dott. Geom. Ivan Randazzo e dal Tesoriere Dott. Geom. Pietro Bernardi. Del Consiglio Direttivo fanno inoltre parte il Dott. Geom. Giovanni Grimaldi, il Geom. Saverio Mistretta, il Geom. Stefano Mangiaracina e il Geom. Matteo Trapani. Una squadra che punta a coniugare esperienza, competenze e rinnovato entusiasmo, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della professione, promuovere l’innovazione e mantenere una presenza costante accanto agli iscritti.

Tra le priorità del nuovo mandato figura il rafforzamento del ruolo del geometra e del geometra laureato come figura tecnica centrale per lo sviluppo del territorio. Particolare attenzione sarà dedicata alla qualità professionale, alla formazione, al sostegno ai giovani e alla tutela delle competenze della categoria, in un quadro normativo e amministrativo in continua evoluzione. Un capitolo centrale sarà anche il rapporto con le Pubbliche Amministrazioni. Il Collegio punta a diventare un interlocutore sempre più autorevole e propositivo sui temi della semplificazione dei procedimenti, della rigenerazione urbana, della sicurezza del patrimonio edilizio e della valorizzazione del territorio.

“Il nostro sarà un Collegio aperto, presente e capace di ascoltare. Vogliamo rafforzare il senso di appartenenza alla categoria, rappresentare ogni iscritto con competenza e trasparenza e costruire un dialogo costante con le istituzioni”, afferma il nuovo Consiglio. “La figura del geometra e geometra laureato è oggi più che mai strategica: accompagna la trasformazione delle città, garantisce qualità tecnica e rappresenta un presidio di legalità e sviluppo”. Con questo spirito prende dunque il via il nuovo mandato, con l’ambizione di fare del Collegio non soltanto un ente di rappresentanza, ma un protagonista del confronto tecnico e istituzionale nella provincia di Trapani. Tutelare la professione, valorizzare le competenze e costruire una collaborazione sempre più stretta con le istituzioni sono le direttrici indicate dalla nuova governance, nella convinzione che anche dalla qualità del lavoro dei professionisti passi la crescita delle comunità e dell’intero territorio.