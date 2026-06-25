Marsala: Giovanni Maniscalco eletto Presidente del Consiglio comunale, vice Piero Cavasino

Il Consiglio comunale di Marsala, nella prima seduta odierna, ha votato con scrutinio segreto il prossimo imminente Presidente del Consiglio comunale. Al primo spoglio, i voti sono in gran parte indirizzati alla figura di Giovanni Maniscalco, che era stato scelto giorni fa dalla maggioranza come successore di Enzo Sturiano. Gli altri voti sono per Linda Licari, ma l’Aula decreta – in base ai voti ottenuti – il suo nuovo presidente: Giovanni Maniscalco. L’Aula lo applaude in anticipo: Maniscalco ottiene 15 voti, Licari 9. La maggioranza ha votato compatta, la minoranza ha scelto invece la Licari.

Parola al neo presidente Maniscalco

Maniscalco prende il suo posto da Presidente e parla all’Aula: “Ringrazio la mia maggioranza e i consiglieri che con il loro voto mi hanno voluto come Presidente del Consiglio comunale. Rinvolgo un saluto all’ex sindaco Massimo Grillo e all’ex presidente Enzo Sturiano. Sono visibilmente emozionato. Sono sicuro che sapremo svolgere al meglio l’incarico che i cittadini ci hanno voluto dare. Questo è il luogo del dialogo e delle proposte”. Maniscalco, con una lunga esperienza politica, anche provinciale, elenca le fragilità della città “prima di essere politici si è cittadini” dice in lacrime. Poi si riprende: “Mai mettere zizzania, perchè la verità viene sempre a galla”. Poi si è proceduto con l’elezione del vice presidente del Consiglio. Qui interviene la consigliera democratica Linda Licari: “Vorrei proporre all’Aula nel nome della maggioranza, l’esponente Piero Cavasino come vice”. Comincia la votazione per l’elezione del vice presidente.

Piero Cavasino vice presidente

Procedendo allo spoglio, Piero Cavasino è stato eletto vice presidente con 23 voti, plebiscito d’aula, da maggioranza e opposizione, mentre solo un voto è andato alla consigliera di opposizione Flavia Sammartano. “Ringrazio tutta l’Aula, anche la minoranza che mi ha scelto. Coadiuverò il Presidente Maniscalco. Garantirò la retta via dell’imparzialità e della trasparenza. Ringrazio i miei colleghi e la sindaca Andreana Patti, a cui confido ancora più stima rispetto alle scorse settimane. Questa fiducia la sento nel cuore”. Riprende la parola la sindaca Andreana Patti, esprimendo soddisfazione per gli esiti delle votazioni e formulando i propri auguri di buon lavoro al presidente Maniscalco e al vice presidente Cavasino.

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