Controlli della Guardia Costiera delle Egadi, elevate sansioni per 7.000 mila euro

Week end di controlli da parte della Guardia Costiera presso le Isole Egadi, 32 sanzioni amministrative elevate per un importo totale pari a 7.000 euro.



Le favorevoli condizioni meteorologiche del week-end del 18 e 19 luglio 2026 hanno favorito un intenso afflusso di diportisti e turisti rendendo necessario un rafforzamento dell’attività di vigilanza da parte della Capitaneria di Porto di Trapani e degli Uffici Locali Marittimi dipendenti al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la tutela dei bagnanti e il rispetto della normativa vigente in materia di diporto nautico.

A fronte anche delle numerose segnalazioni pervenute alla sala operativa della

Capitaneria di porto di Trapani, il personale ha elevato complessivamente 32 sanzioni amministrative, per un importo totale pari a 7.000 euro.

La tipologia di infrazioni commesse



I controlli hanno riguardato l’uso commerciale delle unità da diporto, consentito all’interno dell’Area Marina Protetta solo alle unità autorizzate dall’Ente Gestore, il rispetto dei limiti di navigazione dalla costa e il fenomeno dell’ancoraggio delle unità da diporto in zone non consentite, in quanto riservate alla balneazione, nonché il rispetto di quanto previsto dal Codice della Nautica da diporto con particolare attenzione a tutti quegli aspetti inerenti alla sicurezza delle persone presenti a bordo.

In particolare, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Favignana ha elevato cinque

verbali di illecito amministrativo, così ripartiti:



➢ 3 nei confronti di natanti intercettati all’interno dell’Area Marina Protetta delle Isole

Egadi senza le necessarie autorizzazioni;

➢ 1 per mancanza dei documenti di bordo da parte del conduttore;

➢ 1 per superamento del numero massimo di persone trasportabili su un’unità adibita a noleggio.

La Motovedetta CP 579 ha, invece, elevato complessivamente 25 di illecito

amministrativo, così suddivisi:

➢ 15 verbali a diportisti che hanno ormeggiato ad una distanza non consentita dalla

costa, in particolare presso l’Isolotto del Preveto;

➢ 3 verbali a diportisti sprovvisti dei documenti di bordo;

➢ 5 verbali a diportisti intercettati all’interno dell’Area Marina Protetta senza le autorizzazioni dell’Ente Gestore;

➢ 2 verbali per irregolarità nell’identificazione dello scafo.

Infine, l’Ufficio Locale Marittimo di Marettimo ha elevato ulteriori 2 verbali di illecito

amministrativo, così suddivisi:



➢ 1 nei confronti del gestore di un pontile galleggiante per uso difforme dello specchio

acqueo assentito in concessione;

➢ 1 nei confronti del conduttore di un’imbarcazione da diporto ad uso commerciale in

quanto sprovvisto dei documenti di bordo.

Il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Marettimo, a bordo del battello GC B166, è

stato altresì protagonista nei giorni scorsi di un soccorso nei confronti di 5 persone

rimaste alla deriva a bordo di un’unità a vela con il motore in avaria a circa tre miglia ad

est del porto di Marettimo;

durante le operazioni di soccorso, tre passeggeri, visibilmente impauriti dall’accaduto, sono stati trasbordati a bordo dell’unità della Guardia Costiera e portati in piena sicurezza al porto di Marettimo



Successivamente, il GC B166 faceva nuovamente rotta verso l’unità a vela, procedendo a scortarla in sicurezza fino al porto di Marettimo, assicurando il completo rientro dell’imbarcazione con a bordo gli altri due passeggeri che, nel frattempo, aveva ripreso la navigazione issando le vele.

