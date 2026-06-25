Marsala, si insedia il nuovo Consiglio. Sturiano: “Il Presidente sia garante di tutti o farò le barricate”

Si sta svolgendo a Marsala la prima seduta del Consiglio comunale e, ai primi interventi in Aula, fioccano già scintille da parte dell’opposizione. O meglio, da parte di visibilmente emozionato Enzo Sturiano. Dopo che Pino Ferrantelli ha proposto una sospensione, Enzo Sturiano si dice contrario ed afferma: “La sindaca e la maggioranza non incontrerà in me un’opposizione sempre contraria, troverà invece la massima lealtà e condivisione per un obiettivo comune, fare crescere la nostra città, ognuno per i nostri ruoli. Contro la sospensione se prima la maggioranza non interviene dando il proprio indirizzo. Perchè questa mattina è successo che due consiglieri comunali hanno già lasciato i propri gruppi di appartenenza. Il presidente del Consiglio comunale deve essere il garante dell’Assise civica fino al 2031, altrimenti io farò le barricate. Dovrà essere una persona gradita anche all’opposizione”. Il riferimento è all’ex vice presidente dell’Assise Civica e rieletta Eleonora Milazzo che ha abbandonato, in una lunga lettera, il gruppo di ProgettiAmo Marsala per sopraggiunte incompatibilità ad un mese esatto dal voto. L’altro esponente che dovrebbe passare nei prossimi giorni in gruppo misto è Rino Passalacqua, presidente cittadino di Casa Riformista, ma ancora non è ufficiale.