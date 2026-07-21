Marsala piange il pioniere della floricoltura Michele Canale

E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, degli amici, e dei colleghi, Michele Canale, florovivaista di Marsala e pioniere della floricoltura. I funerali saranno celebrati domani, 22 luglio, alle ore 9.30,

presso la Chiesa di San Francesco di Paola. Arturo Croci, Valter Pironi, Rino Bonomo, la GFA — Giovani

Florovivaisti, la Communauté Européenne des Jeunes de l’Horticulture e dagli amici della

floricoltura italiana ed europea, lasciano un messaggio di cordoglio:

“Michele era un uomo umile ma dotato di grande passione e visione. A partire dagli anni Sessanta e sino a pochi anni fa ha dedicato la vita alla coltivazione di fiori e piante e, soprattutto, a far conoscere in Italia e in Europa la realtà florovivaistica del suo territorio, contribuendo in modo determinante allo sviluppo del distretto florovivaistico marsalese. Titolare dell’azienda florovivaistica in contrada Fiumarella fin dalla fine degli anni Sessanta, comprese le potenzialità florovivaistiche del marsalese e si adoperò per creare contatti e scambi con gli operatori del Centro e del Nord Italia. Sin dalla prima edizione, nel 1975, fu infatti uno dei primi assidui frequentatori del Flormart di Padova e poi del Miflor, di Euroflora, di Orticolario e di altre manifestazioni di settore. A partire dalla fine degli anni Ottanta fu, insieme a Rino Bonomo (ESA), Valter Pironi (dapprima docente e poi direttore della Scuola di Minoprio) e Arturo Croci, giornalista, fra i fondatori e la colonna portante delle “Porte Aperte nel Marsalese”, un evento che, a partire dal 2000, si svolse per 13 anni e contribuì in modo decisivo a trasformare la floricoltura marsalese in ciò che è oggi, con due aziende divenute leader in Europa. L’Associazione Culturale I Fiori di Giarre e dell’Etna, nel 2002, allora presieduta dal Dott. Carlo Calì, riconobbe il suo grande impegno assegnandogli il Premio Internazionale “Il Garofano d’Argento”. La sua eredità vive nella bellezza e nel bene che ha contribuito a creare per tante famiglie e aziende. Lascia un vuoto immenso nelle figlie Maria Luisa e Silvana, nei generi e nei nipoti, nei collaboratori e in tutta la comunità florovivaistica marsalese, italiana ed europea, che tanto ha beneficiato del suo impegno e della sua lungimiranza. Chi lo ha conosciuto e apprezzato può ricordare Michele con una preghiera o un pensiero. Grazie di tutto Michele. Adesso più che mai … viva la vita”.