Mazara, tutto quello che c’è da sapere sul Festino di San Vito 2026

Definito il programma dell’edizione 2026 del Festino di San Vito, concittadino, Santo Patrono di Mazara del Vallo. Lo storico evento è diretto artisticamente dalla regista, coreografa internazionale Carla Favata si svolgerà nella città marinara dal 16 al 23 agosto 2026 con tema “Un cammino di pace nella storia della Città di Mazara”. Questa edizione e organizzata da APS Arte e Memoria e si annuncia come un appuntamento di grande rilievo culturale e identitario, capace di coinvolgere l’intera comunità in un percorso di memoria, arte e spiritualità. Previsti oltre 300 partecipanti nei quadri viventi che raccontano la storia del giovane santo, nato alla fine del terzo secolo. San Vito protettore dei marinai e dei ballerini. Il festino è promosso in sinergia dal Comune di Mazara del Vallo e dalla Diocesi, con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Trapani e degli sponsor Edison – Renexia – Geko. Dopo il successo della scorsa edizione, quest’anno è previsto un programma più ampio con momenti di forte impatto nella processione a quadri viventi. Anche quest’anno si prevede una forte presenza di cittadini, turisti e appassionati di rievocazioni storiche, con prenotazioni già in corso. Un Festino che si rinnova nella tradizione!

IL PROGRAMMA DELL’EDIZIONE 2026

DOMENICA 16 AGOSTO 2026

18.00

Scampanio dei Sacri Bronzi della Cattedrale.

Annuncio del Festino di San Vito con la Banda Barocca e il Corteo Storico Barocco della Compagnia Internazionale di Danza Storica Harmonia Suave, Tamburi e Chiarine, Araldo, Paggio, Alfieri. Omaggio floreale al Santo Patrono.

ITINERARIO: Palazzo Vescovile, Piazza della Repubblica, Via S. Giuseppe, Piazza Mokarta, Corso Umberto I, Via V. Veneto, Via G. G. Adria, Piazza Regina, Molo Caito, Piazzale Quinci, Lungomare Mazzini, Via M. Rapisardi, C.so A. Diaz, Piazza Mokarta, Via Conte Ruggero, Via del SS. Salvatore, Piazza della Repubblica, Palazzo Vescovile. STAZIONI CON ANNUNCIO: Piazza della Repubblica, Piazza Mokarta, Piazza Regina, Scalinata Lungomare, Piazza Mokarta, Piazza della Repubblica.

21.00

Concerto in onore di San Vito con l’ensemble “Vox Harmoniae”, Piazza della Repubblica.

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO 2026

19.00

Scampanio dei Sacri Bronzi della Cattedrale. 19.30

Chiesa San Michele: Liturgia della solenne “Translatio del simulacro del Santo Patrono Vito” in Cattedrale. 20.00

Piazza San Michele. Arie Sacre cantate dal soprano Chiara Crescente. PROCESSIONE: Banda Barocca, Corteo Storico Barocco, Pescatori, Simulacro, Clero, Vescovo. ITINERARIO: Piazza San Michele, Via San Michele, Piazza Santa Veneranda, Via Mons. Audino, Via S. Caterina, Piazza Santa Caterina, Piazza della Repubblica, Basilica Cattedrale.

GIOVEDÌ 20 AGOSTO 2026

03.00

Scampanio dei Sacri Bronzi della Cattedrale. 03.15

La processione più mattiniera d’Italia: Fiaccolata con il simulacro del Santo Patrono Vito sul carro trionfale, trainato a braccia dai pescatori di Mazara, dalla Basilica Cattedrale al Santuario di San Vito in riva di mare. PROCESSIONE: Corteo Storico Barocco, Simulacro, Clero, Vescovo, Banda Musicale. ITINERARIO: Via SS. Salvatore, Lungomare Mazzini, Lungomare San Vito, Santuario di San Vito in riva di mare. 04.00

Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo Monsignor Angelo Giurdanella e concelebrata dal presbiterio della Città. 05.00

Santuario di San Vito in riva di mare: Lettura dei distici e rievocazione coreografica della “Fuga di San Vito” su una barca con Modesto, Crescenzia e l’Angelo. Fuochi d’Artificio e Arie Sacre cantate dal soprano Angela Altese.

GIOVEDÌ 20 AGOSTO 2026

19.00

Corteo storico-allegorico a quadri viventi, con la partecipazione di figuranti, ballerini, musicisti, soprani e artisti in costume d’epoca. L’evento rievoca la vita del Santo Martire Vito e i momenti salienti della storia della città di Mazara. Verranno proposti quadri storici tradizionali e inediti, accompagnati da momenti evocativi e recitativi, danze e installazioni coreografiche.

Consegna delle Chiavi della Città al Santo Patrono. ITINERARIO: Santuario di San Vito in riva di mare, Lungomare San Vito, Lungomare Mazzini, Cerimonia di consegna delle chiavi davanti la scalinata di Piazza Mokarta, Lungomare Mazzini, Piazzale Quinci, Molo Caito, Piazza Regina, Via G. G. Adria, Via V. Veneto, Piazza Matteotti, Corso Umberto I, Piazza Mokarta, Via San Giuseppe, Piazza della Repubblica. Saluti alla cittadinanza del vescovo e del sindaco.

Benedizione con le reliquie del Santo in piazza della Repubblica.

SOSTE A QUADRI CON DESCRIZIONE E INSTALLAZIONI COREOGRAFICHE:

1) Scalinata Piazza Mokarta

2) Piazza della Repubblica Con la partecipazione della Dance Works di Carla Favata, della Compagnia Internazionale di Danza Storica Harmonia Suave e degli artisti Art Factory Palermo.

VENERDÌ 21 AGOSTO 2026

18.00

Seminario vescovile.

CONFERENZA E TABLEAU VIVANTS: “Il costume storico e allegorico”, a cura della costumista Rosalba D’Annibale, con la partecipazione del corpo di ballo Dance Works.

Interverrà: la Prof. Francesca Paola Massara, direttore del Museo Diocesano di Mazara, docente di Archeologia Cristiana presso la Facoltà Teologica di Sicilia, Palermo.

Ospiti: il soprano Chiara Crescente, al piano il maestro Rino Crescente. 19.00

Seminario vescovile.

TAVOLA ROTONDA: “Reprimere o educare? Giovani e pace a Mazara del Vallo”.

Introduce: Sua Ecc.za Mons. Angelo Giurdanella, Vescovo.

Interverranno: Salvatore Quinci, Sindaco – Salvatore Vella, Magistrato – Le autorità militari della città.

Coordina: l’Assessore alla Cultura e al Turismo Germana Abbagnato.

Conclude: il Vicario Foraneo Giuseppe Alcamo. 21.00

Museo Diocesano.

INAUGURAZIONE DI “MUSEO SOTTO LE STELLE 2026”

Mostra con visita guidata a cura della Prof. Francesca Paola Massara.

SABATO 22 AGOSTO 2026

10.00

Museo Diocesano – Apertura fino alle 13.00 19.00

Cattedrale: Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo Metropolita di Potenza – Muro Lucano – Marsico nuovo, concelebrata da Mons. Angelo Giurdanella e dal Presbiterio della città, alla presenza delle Autorità civili e militari. 21.00

Scalinata piazza Mokarta: Spettacolo a quadri sulla Storia della Sicilia “Viaggio in Sicilia – L’incanto di una terra senza tempo” con gli artisti della Dance Works di Carla Favata, dell’Art Factory di Palermo e della Compagnia Internazionale di Danza Storica Harmonia Suave. SANTA NOTTE BIANCA: Apertura fino alle ore 24 della Basilica Cattedrale, S. Vito in riva di Mare, San Francesco d’Assisi, San Nicolò Regale, San Michele. Museo Diocesano: “Museo sotto le stelle”, apertura serale con visite guidate dalle ore 21.30 alle ore 24.00 (ingresso libero).

DOMENICA 23 AGOSTO 2026

09.00

Cattedrale: Celebrazione Eucaristica. 10.00

Museo Diocesano – Apertura fino alle 13.00 11.00

Cattedrale: Celebrazione Eucaristica. 18.00

Solenne Processione del Simulacro del Santo. PROCESSIONE: Corteo Storico Barocco, Clero, Vescovo, Portatori, Simulacro, Autorità Civili e Militari, Banda Musicale. ITINERARIO: Basilica Cattedrale, Via SS. Salvatore, Lungomare Mazzini, Piazzale Quinci, Lega Navale. 18.30

Imbarco del Santo e sfilata della flotta peschereccia di Mazara.

Benedizione del mare e lancio di una Corona di Alloro in memoria dei marinai dispersi. Sulla riva, mentre si attende il ritorno del simulacro di San Vito, coro di voci bianche, Danze per San Vito e Arie Sacre cantate da soprano Angela Altese con gli artisti di Art Factory e di Dance Works di Carla Favata.

Omaggio a San Vito presso la statua sul Porto Canale. Rientro nella Chiesa Abbaziale di San Michele Arcangelo.

ITINERARIO: Piazzale G. Quinci, Lungomare Mazzini, Via SS. Salvatore, Piazza Santa Caterina, Via Santa Caterina, Via Mons. Audino, Via San Michele, Piazza San Michele, Chiesa di San Michele Arcangelo. SANTA NOTTE BIANCA: Apertura fino alle ore 24.00 del Museo Diocesano con visite guidate (ingresso libero). 24.00 Spettacolo di fuochi d’artificio.