Arte Musicultura 2026: Partanna svela il cartellone estivo

L’Amministrazione Comunale di Partanna presenta la XXIV edizione di “Arte Musicultura”, il ricco programma di eventi estivi, un cartellone che si conferma come punto di riferimento culturale nel panorama del Belìce, unendo sapientemente musica, tradizioni gastronomiche, teatro, sport e attività per i più piccoli. “Anche quest’anno abbiamo lavorato per costruire un’offerta variegata e di alta qualità – dichiara l’Amministrazione Comunale – Arte Musicultura non è solo una rassegna di spettacoli, ma un progetto di valorizzazione che punta a far vivere il nostro centro storico, l’area archeologica e le nostre eccellenze agricole, creando momenti di socialità e richiamo turistico per tutto il territorio”.

I grandi appuntamenti dell’estate partannese

Il cuore dell’estate vedrà alternarsi sul palco artisti di caratura nazionale e momenti di forte identità locale: la musica sarà protagonista con il travolgente concerto degli Shakalab il 9 agosto, pronti a infiammare il pubblico con il loro sound unico. Il 13 agosto, Partanna sarà una delle tappe del tour estivo di Radio 105, in occasione di una Notte Bianca che promette di trasformare le vie cittadine in un palcoscenico a cielo aperto. A questi si aggiunge l’evento “Mediterraneo: La Storia dei Pooh”, che vedrà esibirsi l’Official Tribute Band della storica formazione italiana. Di grande rilievo saranno gli incontri letterari con protagonisti d’eccezione: Pietro Grasso presenterà il libro “U Maxi”, mentre il giornalista Lirio Abbate porterà a Partanna la presentazione del suo libro “I Diari del Boss”. Spazio alla musica d’autore e al prestigio culturale con la III edizione del Festival “Musiche e Parole”, che si terrà nella suggestiva cornice dell’Area Archeologica dello Stretto. Il cartellone ospiterà inoltre lo spettacolo “Cantando Sanremo” con Francesca Scimonelli, in arte Venere e Aleandro Baldi, un viaggio emozionale tra i brani più iconici del festival della canzone italiana.

Tradizione, territorio e… relax

Non può mancare la 10ª edizione della Sagra della Cipolla Rossa di Partanna, vetrina d’eccellenza per il nostro prodotto tipico. A seguire, la Festa dell’Agricoltura, che quest’anno sarà arricchita dal travolgente spettacolo di cabaret di Matranga e Minafò, garanzia di risate e intrattenimento per tutta la famiglia. Un’estate per tutti Il programma si completa con una proposta ampia e inclusiva. Per i più piccoli torna “Urrà”, il minifestival di fantasia interamente dedicato ai bambini, con laboratori creativi e animazione. Spazio al relax con le sessioni di yoga al tramonto, e ampio risalto allo sport, con tornei e attività pensate per ogni età. Il calendario sarà puntellato da piccoli concerti, mostre e performance itineranti che animeranno la città.