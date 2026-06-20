Trapani calcio, la curva sembra avere abbandonato la società. Ennesimo striscione contro Antonini

Senza un campo a disposizione almeno fino al al 30 giugno 2027, il Trapani calcio non potrà partecipare al prossimo Campionato.
Situazione sempre più delicata in casa granata: Antonini è ormai non più desiderato nella città.
Un nuovo striscione è stato appeso su uno degli ingressi della Curva Nord dello Stadio Provinciale di Trapani. Chiarissimo il segnale lanciato dalla tifoseria: «Capaci, Marsala, Bagheria… basta che vai via!». Parole evidentemente rivolte al presidente Valerio Antonini del quale, alcuni giorni fa si era diffusa l’intenzione di trasferire la squadra a Marsala per disputare il prossino campionato.
La tifoseria organizzata non sembra voler prendere parte alla stagione, lasciando la Curva Nord vuota. Allo stesso modo, la stragrande maggioranza degli abbonati di tribuna e gradinata non è intenzionata a confermare il proprio sostegno.