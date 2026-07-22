Cambio alla guida di Itaca Notizie: Nicola Baldarotta subentra a Gaspare De Blasi come Direttore responsabile

Assumere la direzione responsabile di una testata giornalistica rappresenta sempre un momento importante. Lo è ancora di più quando si raccoglie il testimone di un professionista come Gaspare De Blasi al quale mi lega un sentimento di sincera stima umana e professionale. A lui va il mio ringraziamento per il lavoro svolto, per l’impronta che ha saputo dare a Itacanotizie, con competenza, equilibrio e passione. Accetto questo incarico con entusiasmo ma soprattutto con il senso di responsabilità che deriva dalla consapevolezza del ruolo che l’informazione ricopre all’interno di una comunità. Informare significa ascoltare, verificare, approfondire e raccontare i fatti con onestà intellettuale, mantenendo sempre il rispetto per i lettori e per il territorio. Desidero ringraziare il gruppo editoriale, guidato da Ninny Bornice, per la fiducia che ha voluto accordarmi. Nel confronto che ha preceduto questo incarico mi sono state indicate alcune linee guida e alcuni obiettivi precisi che condivido pienamente e che mi impegnerò a perseguire con dedizione, cercando di contribuire alla crescita di una testata che negli anni ha saputo conquistare credibilità e autorevolezza. Ho trovato una redazione preparata, attenta e, soprattutto, animata da una grande voglia di raccontare il territorio. È questo l’aspetto che più mi ha colpito: la curiosità, la disponibilità al confronto e il desiderio di offrire ai lettori un’informazione puntuale, libera e vicina alle persone. Sono convinto che il lavoro di squadra rappresenti il valore aggiunto di ogni progetto editoriale e sono certo che, insieme, riusciremo a rafforzare ulteriormente il ruolo di itacanotizie.it. Viviamo un tempo in cui l’informazione cambia rapidamente, nei linguaggi e negli strumenti. Per questo motivo sarà fondamentale costruire sinergie capaci di ampliare il racconto del territorio. In quest’ottica nasce anche la collaborazione con CORE TV, della quale sono direttore responsabile. Due realtà editoriali autonome, ciascuna con la propria identità, che potranno dialogare e valorizzarsi reciprocamente, mettendo al centro i fatti, le persone e le comunità della suicidio occidentale. L’obiettivo non sarà semplicemente raccontare ciò che accade ma favorire un’informazione capace di creare connessioni, stimolare il confronto e offrire spazi di approfondimento. Vorremmo diventare un punto di riferimento, un luogo nel quale istituzioni, associazioni, imprese e cittadini possano trovare un racconto serio, equilibrato e più possibile completo della realtà che viviamo ogni giorno. Da parte mia ci saranno impegno, disponibilità all’ascolto e la convinzione che il giornalismo continui ad avere una funzione essenziale: aiutare una comunità a conoscersi meglio e, attraverso la conoscenza, accrescere oggi inizia un lungo viaggio. Lo affrontò con entusiasmo, con unità e con la certezza che le sfide più belle belle si affrontano insieme (Nicola Baldarotta).

Itacanotizie.it è stata ed è la casa delle informazioni. Noi e io con il ruolo che mi è stato attribuito anni fa dalla proprietà assieme a tutta la redazione ho cercato di raccontarvele. Sono stati anni difficili come del resto quelli da cui arrivavamo e quelli che verranno. Quest’ ultime ve le racconteremo con rinnovato e accresciuto impegno sotto la direzione dell’amico e collega Nicola Baldarotta. Sono certo che andremo ancora più avanti, che cresceremo e che tutti assieme con Nicola e la redazione di Itacanotizie arriveremo ancora più “lontano”. Seguiteci e continuate a farlo vi promettiamo il solito impegno e sicuramente tante novità. Ben arrivato a Nicola che non ha bisogno certo di presentazioni e neppure di particolari in bocca al lupo: farà certamente bene, anzi benissimo. (Gaspare De Blasi).

Affidare a Nicola Baldarotta la direzione di ItacaNotizie è una decisione motivata da ragioni editoriali e territoriali. Finora la direzione del nostro giornale cartaceo (C’è) e del sito è stata unica — prima con Vincenzo Figlioli e più recentemente con De Blasi — con condivisione di lavoro e obiettivi. Riteniamo però opportuno separare le due responsabilità, pur mantenendo una stretta sinergia e una comune linea editoriale. La scelta di Baldarotta valorizza inoltre il radicamento sul territorio. Dopo Marsala, sede della nostra redazione, la nostra presenza si è progressivamente rafforzata nell’area trapanese e nelle comunità provinciali: una prospettiva che Nicola conosce bene e saprà rappresentare. Infine, questa nomina si inserisce nel percorso di crescita e collaborazione che intendiamo sviluppare con CORE TV, il nuovo gruppo editoriale che ci affiancherà in questo progetto informativo. Auspichiamo che sia l’inizio di un lungo percorso condiviso nella narrazione del territorio. Buon lavoro, Nicola. (Ninny Bornice).