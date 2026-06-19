Marsala, Grillo e Liberi: “Bene la sindaca nel confermare Notti di San Giovanni e assunzione Vigili”

Il gruppo consiliare Liberi, composto da Massimo Grillo, Flavia Sammartano e Gian Paolo Abrignani, esprime apprezzamento per alcune delle prime decisioni adottate dalla nuova amministrazione comunale guidata dalla sindaca Andreana Patti, sottolineando l’importanza della continuità amministrativa per il futuro della città. In particolare, i consiglieri evidenziano positivamente la delibera con cui la giunta ha confermato lo svolgimento delle Notti di San Giovanni, compresa la competizione dei giochi d’artificio ideata e organizzata durante la precedente amministrazione.

“Si tratta di un segnale importante di continuità amministrativa – affermano da Liberi –. Quando un progetto è valido va portato avanti senza pregiudizi. Marsala ha bisogno di collaborazione e continuità, non di inutili contrapposizioni”. Analogo apprezzamento viene espresso per la decisione di procedere all’assunzione di undici agenti stagionali della Polizia Municipale per quattro mesi, utilizzando la graduatoria del concorso pubblico bandito e completato durante la sindacatura Grillo. Secondo il gruppo consiliare, la scelta consentirà di rafforzare i servizi di vigilanza e sicurezza nel periodo estivo, valorizzando al tempo stesso il lavoro amministrativo svolto negli anni precedenti. Liberi ricorda inoltre che le risorse necessarie per finanziare tali assunzioni erano già state individuate attraverso la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della strada.

Sammartano e Abrignani richiamano inoltre la programmazione contenuta nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che prevedeva l’assunzione a tempo indeterminato di sei nuovi agenti nel 2026 e di ulteriori undici nel 2027, auspicando che tali previsioni possano essere confermate e, se possibile, ulteriormente potenziate. Il gruppo Liberi coglie l’occasione anche per richiamare i risultati della recente verifica straordinaria di cassa effettuata in occasione del passaggio di consegne tra l’amministrazione uscente e quella entrante. Dalla ricognizione contabile, spiegano i consiglieri, è emerso un saldo di cassa superiore ai 32 milioni di euro e l’assenza di anticipazioni di tesoreria.

“I dati certificano il percorso di risanamento e rafforzamento finanziario compiuto negli ultimi anni – sostengono –. Nel 2020 il Comune faceva ricorso a circa dieci milioni di euro di anticipazioni di cassa per garantire la gestione ordinaria, mentre oggi dispone di una solida liquidità che rappresenta un patrimonio per l’intera città”. Per Liberi, le recenti decisioni della nuova amministrazione dimostrano come gli strumenti di programmazione, le graduatorie, gli investimenti e i progetti avviati possano continuare a produrre effetti positivi indipendentemente dalle appartenenze politiche. “Le buone scelte amministrative non appartengono a una parte politica ma alla comunità – concludono i consiglieri –. Quando si dà continuità ai progetti e alla programmazione, i benefici ricadono direttamente sui cittadini e sullo sviluppo della città”.