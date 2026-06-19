Ciclismo marsalese tra mountain bike e strada con Leoni Team e Star Cycling

Il ciclismo marsalese continua a regalare soddisfazioni grazie ai risultati ottenuti dall’ASD Leoni Team e Star Cycling Lab, due realtà che, tra mountain bike e ciclismo su strada, stanno portando in alto i colori della città in tutta la Sicilia e oltre. Per il Leoni Team, il weekend della 12ª RWE Granfondo MTB di Santa Ninfa ha confermato la competitività della squadra sui percorsi off-road. A brillare è stato soprattutto Vincenzo Davide Biondo, autore di una prova eccellente nel settore E-Bike, conclusa con il 3° posto di categoria e la 20ª posizione assoluta. Un risultato che ha mitigato l’amarezza per il ritiro di Ezio Tumminelli, costretto a fermarsi per un problema tecnico quando era tra i favoriti. Ottime anche le prestazioni di Matteo Daniele Pulizzi e Filippo Martinico, rispettivamente quarto e quinto di categoria. Tra gli atleti “muscolari” si sono distinti Francesco Martinico e Michele Morsello, entrambi nella top ten Elite Sport, mentre Angelo Rallo ha conquistato un prezioso settimo posto tra gli M2. Lo stesso Rallo era già salito sul podio il 2 giugno al XCO Longuro di Alcamo, centrando uno splendido terzo posto in una delle categorie più competitive del panorama regionale.

Risultati importanti arrivano anche dalla Star Cycling Lab. Il giovane Tancredi Stella ha contribuito alla qualificazione della rappresentativa siciliana alle finali dei Campionati Italiani su pista a Forano, prima di confrontarsi con il prestigioso Memorial Bresci di Prato. A Castroreale, invece, Francesco Polizzi ha ottenuto il suo miglior risultato stagionale con un brillante quinto posto, supportato dal prezioso lavoro di squadra di Giuseppe Ampola, recentemente convocato ai Campionati Italiani Giovani. Buoni piazzamenti anche tra i Master con Felice La Grutta e Nicola Eramo. Due società, due discipline diverse, ma un unico denominatore comune: la crescita costante del movimento ciclistico marsalese.