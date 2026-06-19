Carte di identità, al Comune di Marsala ampliate le giornate di ricevimento utenti

Da lunedì a giovedì di ogni settimana – a decorrere dal 22 giugno e fino al prossimo 9 luglio – il Comune di Marsala amplia le giornate di ricevimento pomeridiane dell’Ufficio Carte d’Identità di via Garibaldi, al fine di consentire un più celere rinnovo di quelle in scadenza, sia elettroniche (CIE) che cartacee. Per quest’ultime, com’è noto, il Consiglio dei Ministri ne ha confermato la validità fino alla loro naturale scadenza, anche oltre il termine del 3 agosto 2026. Tuttavia, tenuto conto dei tempi d’attesa per il rinnovo, sia per prenotare l’appuntamento con l’Ufficio comunale che per il successivo rilascio della CIE da parte del Ministero – e considerato altresì l’approssimarsi dei due mesi estivi maggiormente dedicati alle vacanze – si è ritenuto opportuno potenziare le ore di ricevimento del pubblico della sede centrale di Palazzo Municipale.

Nelle sedi anagrafe distaccate, il servizio Carte d’Identità prosegue nelle consuete giornate.

Prospetto riepilogativo:

SEDE CENTRALE VIA GARIBALDI

– da Lunedì a Giovedì, ore 8:30/13:00 e 15:30/17:00

– Venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00

UFFICI ANAGRAFE PERIFERICI

Identici orari di ricevimento, a seconda delle giornate di apertura:

– c.da San Leonardo, Martedì e Venerdì

– c.da Paolini, Lunedì/Mercoledì/Giovedì

– c.da Strasatti, da Lunedì a Venerdì