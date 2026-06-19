Gli alunni della “Sturzo-Asta” di Marsala trasformano il plesso San Carlo in una fiaba

Un viaggio tra fantasia, arte e partecipazione ha preso forma al plesso San Carlo dell’Istituto Comprensivo “Luigi Sturzo-Asta”, diretto dalla preside Anna Maria Alagna, grazie al progetto PON “Coloriamo le pareti”. Protagonisti dell’iniziativa sono stati gli alunni delle classi terze e quarte della scuola primaria, che hanno dato nuova vita agli spazi scolastici ispirandosi al celebre racconto “Alice nel Paese delle Meraviglie”. Coordinato dall’esperta Antonella Rizzo e dalla tutor Giovanna Genna, il progetto ha coinvolto i bambini in un percorso creativo che ha trasformato pareti e ambienti della scuola in un’esplosione di colori, personaggi e scenari fantastici. Partendo dall’opera di Lewis Carroll, gli alunni hanno reinterpretato liberamente il mondo di Alice, dando spazio all’immaginazione e alla propria sensibilità artistica. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione educativa, permettendo ai bambini di sperimentare il valore della collaborazione, della condivisione e della cura degli spazi comuni. Oggi il plesso San Carlo si presenta rinnovato, arricchito da murales e decorazioni che richiamano il mondo delle meraviglie e raccontano la creatività dei suoi giovani artisti.