San Vito Lo Capo, bocciato il 12enne che aggredì un insegnante: decisione inevitabile

Si conclude con la non ammissione alla classe successiva la vicenda scolastica del 12enne che lo scorso 30 maggio aveva tentato di aggredire il proprio insegnante di tecnologia all’interno dell’istituto comprensivo Lombardo Radice-Fermi di San Vito Lo Capo, presentandosi a scuola con due coltelli. Una decisione che, alla luce della gravità dell’episodio, appare quasi un atto dovuto da parte degli organi scolastici chiamati a valutare il comportamento e il percorso dell’alunno. Dopo l’accaduto, che aveva suscitato forte preoccupazione nella comunità scolastica, il Consiglio d’Istituto aveva già disposto una sanzione disciplinare con l’allontanamento dello studente dalla scuola per 16 giorni. Successivamente, in occasione delle valutazioni finali di fine anno, il Consiglio di classe ha deliberato la non ammissione allo scrutinio e, di conseguenza, alla classe successiva, chiudendo così il percorso dell’alunno per l’anno scolastico appena concluso.

A confermare l’esito della procedura è stato il dirigente scolastico Alberto Ruggirello, che ha sottolineato come ogni passaggio sia stato compiuto nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure previste. “Il Consiglio d’Istituto ha deliberato la sanzione dell’allontanamento e poi si è proceduto con le valutazioni finali – ha spiegato il dirigente –. È stata quindi disposta la non ammissione alla classe successiva”. Al momento, dalla famiglia del ragazzo non sarebbero arrivate comunicazioni relative a eventuali ricorsi contro il provvedimento. “Per quanto riguarda eventuali ricorsi – ha aggiunto Ruggirello – non abbiamo indicazioni dalla famiglia”. La vicenda aveva acceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole e sulla gestione dei casi di particolare criticità comportamentale, trovando ora un primo epilogo sul piano scolastico con la decisione di non promuovere lo studente.