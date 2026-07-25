Trapani: il patron granata Valerio Antonini aggredito in pieno centro

Momenti di tensione questa mattina nel centro storico di Trapani, dove, poco prima dell’ora di pranzo, l’imprenditore Valerio Antonini, patron del Trapani Calcio e del Trapani Shark, è stato vittima di un’aggressione. La dinamica dell’episodio è ancora al vaglio e, secondo le prime informazioni, non sarebbero chiari i motivi alla base dell’accaduto. Antonini è stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Al momento non risultano ferite di particolare gravità. Sul posto e sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto e di individuare eventuali responsabilità.

La notizia ha rapidamente suscitato preoccupazione in città, anche in considerazione del ruolo pubblico dell’imprenditore, da tempo protagonista della scena sportiva e imprenditoriale trapanese. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

FC Trapani 1905 esprime la propria più ferma e assoluta condanna per il gravissimo episodio di violenza verificatosi nelle scorse ore ai danni del Presidente Valerio Antonini: “Si è trattato di un vero e proprio agguato, vile e premeditato, perpetrato da un soggetto ben noto della tifoseria organizzata trapanese che si è reso responsabile di un atto inaccettabile e incompatibile con qualsiasi valore umano, civile e sportivo – afferma la nota della società -. Un gesto brutale che colpisce non solo la persona del Presidente, ma l’intera comunità granata.Il Presidente Antonini è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato per accertamenti e cure mediche. Le sue condizioni sono monitorate con la massima attenzione.La società è sconvolta e indignata per quanto accaduto e confida nel lavoro delle forze dell’ordine, che hanno già avviato le indagini per individuare e assicurare alla giustizia il responsabile di questo atto gravissimo.FC Trapani 1905 non tollererà mai alcuna forma di violenza. Quanto accaduto rappresenta una linea invalicabile: chi pensa di poter intimidire, colpire o condizionare attraverso la violenza troverà sempre una risposta ferma, determinata e senza alcuna esitazione.Il calcio è la passione non possono e non devono essere macchiati da episodi criminali di questa portata”.