Autovelox sulle strade trapanesi: ecco le arterie sotto osservazione￼ ￼

Pubblicato il decreto prefettizio di individuazione delle strade o tratti di esse sui quali gli organi di Polizia Stradale possono utilizzare ed installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui all’art. 142 del Codice della Strada senza l’obbligo di contestazione immediata di cui all’art. 200 del medesimo Codice. (link al Decreto). Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada, gli Enti proprietari e concessionari delle strade e i Comuni, ciascuno per la parte di competenza incaricati dell’esecuzione del decreto, monitorano con cadenza periodica la permanenza delle condizioni di legge richieste per la collocazione dei dispositivi, notiziando la Prefettura di qualsiasi variazione strutturale e operativa d’interesse al riguardo.

Cosa prevede il decreto

Il decreto, suscettibile di successive integrazioni, si colloca nell’ambito delle iniziative finalizzate a rafforzare la sicurezza stradale, ad esito di un’analisi dei dati compiuta sulla base della recente evoluzione normativa in materia, di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, datato 08 giugno 2026 e pubblicato sulla G.U. n. 159 dell’11.7.2026, recante Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità ai sensi dell’articolo 142 del codice della strada. A seguito delle riunioni dell’Osservatorio provinciale sull’incidentalità stradale nell’ambito della Conferenza Provinciale Permanente di cui al D. Lgs. 300/1999, gli Enti proprietari e gestori delle strade hanno proceduto a una ricognizione esaustiva e completa dei dispositivi già esistenti e autorizzati, alla mappatura dei tratti stradali di propria competenza e dei relativi limiti di velocità nonché al monitoraggio dei dati dell’incidentalità stradale sui territori di competenza, sulla base delle prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, dell’11 aprile 2024.

Tutte le strade con criticità

Parallelamente, nelle riunioni del Comitato Operativo per la Viabilità, con i referenti del Comando Provinciale dei Carabinieri, della Sezione della Polizia Stradale, del Comando Vigili del Fuoco di Trapani, dell’ANAS – Sezione di Trapani e del Libero Consorzio Comunale di Trapani, è stata esaminata la situazione della rete stradale e della viabilità provinciale. In relazione all’incremento dei volumi di traffico nel periodo estivo, gli Enti gestori hanno relazionato sulla presenza o la previsione di cantieri durante la stagione estiva e su ogni situazione di intralcio o di pericolo per la viabilità, nonché in merito all’impiego di risorse aggiuntive per il presidio delle situazioni di criticità. Particolare attenzione è stata rivolta ai lavori di ripristino delle condizioni di transitabilità lungo la SS119 “di Gibellina”, la SS188 “Centro Occidentale Sicula”, la SS115 “Sud Occidentale Sicula”, la SS187 “di Castellammare del Golfo”, la SS113 “Settentrionale Sicula”, le rampe di ingresso e di uscita dello svincolo di Castellammare del Golfo dall’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo nella carreggiata in direzione Palermo, lo scorrimento veloce di Trapani in prossimità della Via Salemi, gli interventi di manutenzione straordinaria della Galleria Segesta sull’autostrada A29 in direzione Alcamo, la Strada ASI Viabilità principale di Custonaci.

I piani di viabilità alternativa

Gli Enti gestori delle arterie stradali hanno assicurato piani di viabilità alternativi lungo gli itinerari di collegamento, in particolare con le destinazioni di interesse turistico, il potenziamento della segnaletica e l’incremento dei flussi comunicativi, prevedendo misure più rigorose quali il rafforzamento delle squadre di pronto intervento e reperibilità nelle giornate maggiormente interessate dagli spostamenti, al fine di garantire la continuità dei servizi e la sicurezza della circolazione nei periodi di maggiore mobilità. Al riguardo, è stata evidenziata l’importanza della circolarità dell’informazione e della comunicazione all’utenza, utilizzando anche i canali Viabilità Italia e del Centro di Coordinamento Informazioni sulla Sicurezza Stradale.

Controllo e monitoraggio incidenti

Le Forze dell’Ordine continueranno a garantire il potenziamento dei servizi di controllo del territorio e il supporto alle attività di vigilanza stradale, con particolare riferimento alle principali arterie viarie della provincia maggiormente interessate dall’incremento dei flussi turistici, per prevenire e contrastare le condotte di guida a rischio, con utilizzo, anche nelle ore notturne, di etilometri e precursori, con il concorso delle specialità, delle Polizie Locali, dell’ASP e degli Enti gestori delle strade. Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio finalizzato al monitoraggio degli incidenti stradali rientrano le iniziative di prevenzione, come l’organizzazione di incontri di sensibilizzazione all’osservanza delle norme del Codice della Strada, fortemente voluta dal Prefetto Daniela Lupo, rivolti agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado, realizzati d’intesa con il Libero consorzio di Trapani, l’Ufficio scolastico provinciale, la Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza, la Polizia Stradale, l’ANAS-Sezione di Trapani e l’ASP di Trapani, come preziosa occasione di dialogo tra Istituzioni e di interazione tra Forze dell’Ordine e la Scuola.