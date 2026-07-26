“L’Ultimo Custode di Mozia”, il romanzo dello scrittore marsalese Vito Calandrino

C’è una terra dove il vento racconta ancora le storie degli antichi Fenici, dove il mare custodisce segreti millenari e ogni pietra sembra conservare la memoria di un popolo straordinario. È da questo profondo legame con la propria terra che nasce “L’Ultimo Custode di Mozia”, il nuovo romanzo storico dello scrittore marsalese Vito Calandrino. Ambientato nell’antica isola di Mozia, nel cuore della laguna dello Stagnone, il romanzo accompagna il lettore in un viaggio emozionante tra storia, archeologia e sentimento. Attraverso personaggi coinvolgenti e vicende ispirate ai fatti realmente accaduti, l’opera ricostruisce gli ultimi giorni della grande città fenicia prima della sua distruzione, trasformando la memoria storica in un racconto intenso e appassionante.

Vito Calandrino

“L’Ultimo Custode di Mozia” non è soltanto un romanzo storico. È un omaggio alla Sicilia occidentale, a Marsala, alla laguna dello Stagnone e a un patrimonio archeologico conosciuto in tutto il mondo, ma che merita di essere riscoperto anche attraverso la narrativa. L’autore, profondamente legato alla sua città natale, desidera contribuire a far conoscere la storia di Mozia anche alle nuove generazioni, affinché la memoria di questa straordinaria civiltà continui a vivere. Il libro è disponibile su Amazon: https://amzn.eu/d/07KynS0G