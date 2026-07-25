Ufficiali di bordo morti sulla nave Amisos attraccata a Trapani, indagini in corso

È approdata nel porto di Trapani la Amisos, nave mercantile battente bandiera maltese sulla quale si è verificata la morte di due ufficiali di bordo. L’imbarcazione era in navigazione nel Mediterraneo, diretta verso la Turchia, quando è scattato l’allarme per l’emergenza a bordo. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli investigatori, i due marittimi potrebbero essere deceduti a causa di un’asfissia verificatasi all’interno di uno spazio confinato della nave. L’ipotesi è che possano essere entrati in un’area interna, come una stiva o un locale tecnico, nell’ambito di attività di ispezione o manutenzione, rimanendo poi vittime delle condizioni presenti all’interno. Si tratta, tuttavia, di una ricostruzione preliminare che dovrà essere confermata dagli accertamenti.

Dopo l’emergenza, la nave ha fatto rotta verso la Sicilia. Inizialmente l’unità era stata indirizzata verso la zona di Mazara del Vallo, prima di essere trasferita nel porto di Trapani, dove è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria e degli organi competenti. Le salme dei due ufficiali sono state sbarcate a Mazara del Vallo, mentre sulla Amisos sono in corso gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto. La Procura competente ha disposto ulteriori approfondimenti, compresi gli esami medico-legali, per chiarire le cause dei decessi. L’inchiesta dovrà stabilire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Al momento, dunque, resta ancora da chiarire cosa sia realmente accaduto a bordo del mercantile durante la navigazione.