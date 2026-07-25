Alcamo, dietro la morte dell’allieva finanziere l’ombra del disagio

Proseguono le indagini sulla morte di Aurora Valenti, la 22enne originaria di Alcamo, in provincia di Trapani, allieva della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, deceduta nella notte tra giovedì e venerdì dopo essere precipitata dalla finestra della propria camera. La Procura della Repubblica dell’Aquila ha aperto un fascicolo per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno ascoltando amici, commilitoni e persone vicine alla giovane, nel tentativo di ricostruire le ore precedenti alla tragedia e comprendere cosa sia accaduto nella notte.

Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti prende corpo anche quella di un gesto volontario, una circostanza che dovrà comunque essere confermata o esclusa dagli accertamenti della magistratura. Le indagini proseguono dunque nel massimo riserbo, mentre si cerca di fare chiarezza su una tragedia che ha profondamente colpito la comunità della Guardia di Finanza.

Aurora frequentava da circa un anno la Scuola di Coppito e, proprio nei giorni scorsi, aveva ricevuto la tradizionale consegna delle fiamme, simbolo dell’ingresso nel Corpo. Dopo aver appreso della tragedia, i genitori della giovane hanno raggiunto L’Aquila.

Il dolore è profondo all’interno della cittadella della Guardia di Finanza, dove studiano circa 4mila allievi e prestano servizio oltre mille militari. Cordoglio è stato espresso anche dall’Università degli Studi dell’Aquila, dove Aurora era iscritta al secondo anno del corso di laurea in Operatore giuridico d’impresa.

Il rettore Fabio Graziosi, a nome dell’intera comunità accademica, ha manifestato vicinanza alla famiglia della giovane, ricordando come la sua scomparsa lasci «un vuoto profondo tra quanti l’hanno conosciuta e stimata».

Sulla tragedia sono intervenute anche le rappresentanze sindacali della Guardia di Finanza. Il Si.Na.Fi. ha espresso cordoglio e vicinanza ai familiari di Aurora e all’intera comunità del Corpo. Anche l’USIF – Unione Sindacale Italiana Finanzieri si è unita al dolore della famiglia e dei colleghi, chiedendo che venga fatta piena luce sull’accaduto e invitando ad attendere gli esiti degli accertamenti della magistratura.

Il sindacato ha inoltre posto l’attenzione sul tema del benessere psicologico, sollecitando un rafforzamento del supporto destinato agli allievi e al personale. Una volta chiarite le cause della tragedia, l’USIF auspica inoltre l’avvio di una riflessione sul benessere psicologico e sul modello formativo degli istituti di istruzione della Guardia di Finanza.

Intanto, ad Alcamo e all’interno della comunità della Guardia di Finanza, resta il dolore per la scomparsa di una giovane di appena 22 anni. Le indagini dovranno ora ricostruire con precisione quanto accaduto e fare chiarezza sulle circostanze della sua morte.