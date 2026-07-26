Panchine rimosse a Marsala, Inguì: “Toglierle non cambia i fenomeni sociali”

Sulla vicenda delle panchine rimosse a Porta Mazara interviene con una riflessione di carattere generale anche Salvatore Inguì, responsabile provinciale di Libera e anima del Centro Sociale di Sappusi, pur non entrando nel merito delle specifiche scelte dell’Amministrazione comunale, invita a evitare letture ideologiche e a concentrarsi sull’analisi concreta dei fenomeni che interessano la zona:

Non ho nessuna difficoltà a dire come già nel passato ho avuto modo di dichiarare che io sono contro le cosiddette panchine anti clochard ossia quelle panchine fatte in modo tale da non poter far distendere le persone senza fissa dimora, perché dotate di braccioli ad ogni 40 cm di distanza e pertanto sono anche contrario allo smantellamento delle panchine per evitare che senza fissa dimora o immigrati o chiunque altro vi si possa sedere. Non credo che togliere una panchina su cui distendersi o su cui sedersi possa modificare taluni fenomeni sociali ed in questo caso meno che meno quelli relativi alla microcliminalità o allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Questo il mio pensiero in via del tutto generale e generica perché non so poi nello specifico quale fosse il progetto e l’intento di questa amministrazione comunale e se vi fosse realmente un piano di riqualificazione e di ornamento del territorio o se vi fossero altri intendimenti che comunque a me non è dato sapere. Sulla questione molto più complessa di Porta Mazara non ritengo di avere una soluzione ineccepibile ma certamente ritengo che debba essere necessario farsi un ragionamento non ideologico o partitico ma di buon senso studiando verificando e valutando realmente l’entità dei fenomeni che li si manifestano cercando di comprenderne le cause e tentando eventuali soluzioni e sottolineo la parola “tentare” perché nei fenomeni sociali.

Purtroppo non esistono leggi matematiche ed equazioni risolutive ma bisogna agire tentando quanto più di comprendere quali effetti si producono sulla base delle azioni messe in atto. Sicuramente i social sono un ottimo luogo per poter sentire l’opinione di chiunque ma certamente non è il luogo per un’analisi lucida e scevra da pregiudizi e strumentalizzazioni. All’attuale giunta comunale ho già posto sin dai primissimi giorni del suo insediamento, ed in particolar modo all’indomani dei gravissimi fatti accaduti nel marsalese del pestaggio di giovani lavoratori stranieri a opera di giovani cittadini locali, ad esempio, che si conducessero opportune verifiche e controlli sull’operato delle comunità di accoglienza e su quali siano le reali pratiche di integrazione e di socializzazione degli ospiti delle comunità; nonché verificare e valutare le spese ed i costi relativi al sostentamento dei minori nelle comunità e soprattutto il corretto ed adeguato uso delle risorse economiche messe in gioco.