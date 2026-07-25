Aggressione ad Antonini, Fileccia: “Non doveva capitare”. Solidarietà dal sindaco di Trapani

Dopo l’aggressione a Valerio Antonini nel centro storico di Trapani, un vile gesto che ha portato il patron di Trapani Calcio e Trapani Shark a ricorrere alle cure mediche, arriva la solidarietà del mondo politico cittadino e non. Il sindaco Tranchida, tramite la pagina Facebook del Comune esprime vicinanza: “Qualunque forma di violenza va ripudiata e condannata, sempre e comunque, senza sconti per alcuno. A nome dell’AmministraIone comunale, della comunità, degli onesti e dei civili trapanesi condanniamo quanto accaduto in danno – apprendiamo dai social – del Signor Antonini Valerio”. In un passato recentissimo i rapporti tra il primo cittadino e Antonini sono stati sempre burrascosi per vari motivi.

Anche il consigliere comunale Tore Fileccia interviene sulla vicenda: “Alla fine è capitato ciò che non doveva capitare, nessun pestaggio può trovare giustificazione. Va bene contestare, va bene non condividere i toni, ma usare la violenza è un atto solo di delinquenza. Sei uscito dalla porta del pronto soccorso dieci minuti fa, e appena mi hai visto mi hai chiesto: “Come stai?” Tu, con le costole rotte, un trauma cranico e lividi, la prima cosa che ti è venuta da dire è come stai? Ecco tu sei questo, pregi e difetti. Di ciò che è accaduto oggi ne parlavamo ieri sera in auto, e tu a dire stai tranquillo. Io, consapevole che nella mia città non ci sono mai state aggressioni per questi motivi, ti lasciavo dire e mi silenziavo. Alla fine mi sento di dire che poteva pure finire peggio, non hai avuto neanche il tempo di reagire… mi auguro che finisca tutto, mi piacerebbe notare da parte di chi fa vittimismo tra assedi e attacchi a corpi politici, un atteggiamento di reale solidarietà, leggo post più falsi delle mille lire in tempo degli euro. I trapanesi non sono questi, continuo a pensare così, ma oggi l’unico mio sentimento è l’amarezza“.

Il Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani Salvatore Quinci invia un messaggio ad Antonini: “Esprimo la mia vicinanza personale e del Libero Consorzio Comunale di Trapani al Presidente della FC Trapani 1905 Valerio Antonini, che ha subito un’aggressione inaccettabile e da condannare. La violenza, in tutte le sue forme, va contrastata ed isolata e non fomentata, nessuno escluso. Il confronto, anche aspro e duro, non può superare il limite invalicabile del rispetto della persona, delle idee e delle rispettive posizioni”.